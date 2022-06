CCR remove todos os trens envolvidos em acidente do metrô

Todos os trens envolvidos no acidente que aconteceu essa semana no metrô na região de Pirajá foram retirados, informou nesta sexta-feira (3) a CCR Metrô Bahia, responsável pelo sistema. Ao todo, oito carros foram removidos.

Agora, as equipes das áreas de segurança, engenharia e manutenção trabalham para restabelecer a operação normal da Linha 1, entre as estações Retiro e Pirajá. A previsão de retomada continua sendo neste sábado (4), ao longo do dia.

A empresa mantém a distribuição de água mineral e lanches até que a operação seja restabelecida. Desde o dia 2, foram distribuídos 12 mil águas e vouchers de lanche nos Terminais Pirajá e Retiro, segundo a CCR.

Além disso, o PAESE continuará ativo, com oferta gratuita de viagens entre os terminais Pirajá x Retiro operadas pela Integra.

Durante o acidente, seis pessoas ficaram feridas. Dois funcionários da CCR e quatro passageiros. Por meio de nota, o gerente de atendimento e operação da CCR, Leonardo Balbino, informou que todas as vítimas já receberam alta e se encontram bem.

A empresa comunicou que fez contato direto com elas na terça-feira, se colocando à disposição para custear despesas com medicamentos e disponibilizando seu Núcleo de Atendimento Primário – serviço de consulta médica especialista.

Falha é investigada

A falha no rebocador que provocou a colisão de dois vagões do metrô de Salvador, que descarrilaram na manhã de terça-feira (31), na altura da Estação Pirajá, ainda estão sendo investigadas, informou a CCR Metrô Bahia, concessionária do serviço. O acidente aconteceu nas imediações do bairro de Bom Juá, um dos trechos da Linha 1. O carrinho de reboque [em amarelo na foto acima] é responsável pela inserção e retirada de trens no sistema durante os horários de maior pico no modal e era dirigido por um operador na hora da ocorrência. Seis pessoas, entre passageiros e funcionários da CCR Metrô Bahia ficaram feridas. O trecho onde a situação ocorreu está interditado e só deve voltar a operar nesta quinta-feira (02).

Apesar da causa do acidente ainda não ter respostas completas, os moradores da rua das Pedreiras, no Calabetão, não vão esquecer do susto tão cedo (leia mais abaixo). Uma das testemunhas estava na cozinha quando ouviu o barulho e chegou a pensar que era uma explosão de gás, pois quando chegou na janela de casa, ainda viu fumaça saindo dos vagões e dois funcionários que estavam no reboque saindo machucados. “Um deles estava com o braço ferido”, contou ela, que mora em frente ao local onde ocorreu a colisão.

O vagão que bateu no reboque estava vazio e o outro em que ele colidiu na sequência transportava passageiros, segundo testemunhas que acompanharam a saída das pessoas dos carros. Vídeos que circularam nas redes sociais durante o dia mostravam os passageiros narrando a situação A concessionária disse, em nota, que análises preliminares apontam que houve falha no rebocador.

O diretor da CCR Metrô Bahia, André Costa, informou que a operação dos veículos rebocadores é feita todos os dias de forma programada e em horários diferentes, para inserir e retirar as composições do sistema, atendendo sempre à demanda de passageiros. “Foi uma falha em um rebocador que trazia um dos trens, mas não sabemos a causa da falha, isso está sendo apurado”, afirmou.