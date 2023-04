CCXP 2023: Tyler Hoechlin, de Superman & Lois, e Bruce Dickinson são primeiros convidados

O ator Tyler Hoechlin, conhecido por interpretar o Homem de Aço na série Superman & Lois, e o vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson, são as primeiras atrações anunciadas para a CCXP 2023. Os nomes foram divulgados nesta quinta-feira (6). A décima edição do evento de cultura pop será realizado entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro no São Paulo Expo, em São Paulo (SP).

Hoechlin sobe ao palco principal nos dias 2 e 3 de dezembro. O ator também participa das sessões pagas de Fotos & Autógrafos, cujos valores ainda serão divulgados. Já Dickinson, pela primeira vez em um evento do gênero no país, fala sobre a carreira em um painel no dia 30 de novembro também no palco Thunder. O cantor também vai discutir seu processo criativo e sua relação com a cultura pop.

A venda de ingressos começou nesta quinta (6), às 12h.

Serviço - CCXP 2023 | 30 de novembro e 3 de dezembro, São Paulo Expo, em São Paulo | Ingressos: Dia 1 (quinta-feira): R$ 160 (meia), R$ 210 (social), R$ 320 (inteira); Dia 2 (sexta-feira): R$ 180 (meia), R$ 230 (social), R$ 360 (inteira); Dia 3 (sábado): R$ 240 (meia), R$ 290 (social), R$ 480 (inteira); Dia 4 (domingo): R$ 240 (meia), R$ 290 (social), R$ 480 (inteira); 4 dias: R$ 740 (meia), R$ 870 (social), R$ 1.480 (inteira); Epic: R$ 2.200; Full: R$ 12.500; Unlock: R$ 2.900