CCXP: Edição presencial anuncia venda de ingressos que chegam a R$ 12 mil

A CCXP anunciou nesta terça (12) a data em que se iniciam as vendas dos ingressos para sua primeira edição presencial, desde o início da pandemia de coronavírus no Brasil, em 2020. O público geral poderá adquirir os ingressos a partir do dia 5 de maio, às 15h. O evento acontecerá dos dias 1 a 4 de dezembro, no São Paulo Expo, em São Paulo.

O público poderá escolher entre quatro formas de credenciais, sendo elas: ingresso diário, pacote de quatro dias, Epic Experience ou Full Experience.​ Quem se interessar em conhecer os bastidores do festival, palestrar e encontros com os principais nomes do mercado do entretenimento podem comprar o Unlock CCXP.

Os preços das entradas inteiras variam entre R$ 240 e R$ 12 mil.Já clientes do banco Santander terão acesso a um lote especial de ingressos, o qual as vendas se iniciam no próximo dia 26 e dá 30% de desconto na compra da entrada inteira. Além disso, os clientes do banco terão acesso a um grupo no Telegram, que terá anúncios do evento em primeira mão. Os ingressos do pacote Full e Unlock possuem número reduzido de ingressos e, segundo comunicado, não estarão disponíveis neste primeiro momento de venda de 2022.

O evento também apresenta a modalidade de meia-entrada social. Para adquirir o pacote, será necessário entregar na entrada do festival 1kg de alimento não perecível, que serão distribuídos entre ONGs de assistência social.

Confira abaixo a tabela com os preços dos ingressos.