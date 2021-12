CCXP Worlds 2021 divulga programação completa e homenageia Laerte

A CCXP Worlds 2021, versão online de uma das maiores convenções do entretenimento no mundo, acontece nestes sábado (4) e domingo (5). Com eventos gratuitos e totalmente remota, a programação traz nomes de peso e novidades para o público.

A Marvel e a DC Comics terão eventos dedicados a elas, onde devem mostrar novidades e conteúdos originais. A audiência também poderá aproveitar painéis dos principais serviços de streaming, como a Netflix, o Amazon Prime Video e a HBO Max.

Também haverá painéis para discutir as inovações mais recentes nos videogames, ponto forte do evento desde a sua criação. A presença de streamers e jogadores profissionais já é confirmada. A programação conta com “masterclasses”, aulas em determinados assuntos para a qualificação dos espectadores, sobre pintura, concept art e escultura.

Uma das experiências mais aguardadas é o aquecimento para o lançamento de Matrix Ressurections, próximo filme da franquia distópica Matrix: um bate-papo com o elenco, incluindo o protagonista Keanu Reeves. Vale lembrar que Matrix Resurrections, o quarto filme da franquia chega aos cinemas dia 22/12. Antes, no dia 9/12, o público podera assistir ao primeiro episódio da saga pela primeira vez em formato IMAX nas salas de cinema em todo o mundo.

E SAIU A NOTÍCIA QUE O MUNDO NÃO ACREDITOU! Tá, a gente sabe que todo mundo tava esperando isso aqui. Confira os horários dos palcos pra se programar e não perder nenhum segundo do maior fim de semana de 2021. A #CCXPWorlds tá logo aí! pic.twitter.com/yiVUj6RCc8 — CCXP (@CCXPoficial) December 2, 2021

Homenagem a Laerte

Uma das cartunistas e chargistas de maior destaque no país, Laerte Coutinho será homenageada pela CCXP em um evento no sábado (4). Ela, que completou 70 anos em 2021, fará parte de um bate-papo sobre sua carreira, vida e futuro, além de seu ativismo pela causa trans e LGBTQI+.

A cartunista Laerte Coutinho será homenageada nesta edição da CCXP (divulgação)

Para participar do evento, basta fazer o cadastro no site, que garante acesso a todos os conteúdos. Existem também dois tipos de ingressos pagos, um a R$ 50, que garante acesso posterior aos conteúdos já transmitidos, e um de R$ 70, que vem acompanhado de um kit de brindes do evento.