CD comemorativo de São João do CORREIO reúne dez artistas do forró

Bandeirolas, comidas típicas, músicas e até o clima anunciam: o São João está aí. Como quase todo nordestino raiz, o CORREIO está por dentro de tudo o que rola em uma das maiores tradições culturais da região, e chega junto do interior da Bahia desde que nasceu, há exatos 40 anos.

Faltando seis dias para a festa, o jornal encarta na versão impressa desta terça (18) 50 mil cópias do CD comemorativo de São João - Chegando Junto no Interior.

Com dez músicas de forró, o disco traz dez artistas e bandas que têm uma relação forte com a Bahia e também com o veículo líder do Norte/Nordeste. São eles: Alcymar Monteiro, Adelmário Coelho, Cavalo de Pau, Danniel Vieira, Del Feliz, Estakazero, Limão com Mel, Mastruz com Leite, Targino Gondim e Zelito Miranda.

"São João une uma profusão de prazeres: visuais, musicais, gastronômicos e o fator profissional, que é excitante", Zelito Miranda

Zelito Miranda integra supertime musical junino (Foto: Divulgação)



Apesar de trazer um mix de dois pra lá e dois pra cá - com muito xote, triângulo, sanfona e zabumba - o repertório do álbum é bem variado. Para quem é mais tradicional, tem muito forró pé de serra nas músicas Namorada Preferida, de Adelmário; Se Ficar Melhor Estraga, de Zelito; e Culpa do Meu Coração, de Targino, canção que o sanfoneiro gravou junto com Ivete Sangalo.

“Já gravei duas vezes só e Ivete amou e gravou comigo. Com as redes sociais, ela cresceu bastante no gosto do meu público. Por isso a escolha para o CD”, explica.

São João é celebração, alegria, devoção, roupa quadriculada, quadriculada, muito forró, comida típica...", Léo Macedo vocalista da Estakazero

O sucesso Lua Minha, da banda baiana Estakazero, é um dos destaques do CD. “Como esquecer de ‘Cheguei, chovia/Eu não sabia tinha alguém a esperar/Olhei, sorria/Sorriso doce que faz apaixonar’? A música foi feita por Kuque Malino (compositor radicado no Nordeste) para uma paixão que ele tinha, Luani, "que o estava esperando na rodoviária num dia chuvoso”, lembra o cantor e instrumentista Léo Macedo.

A banda já lançou alguns discos em parceria com o jornal nesses 18 anos de estrada. “Sempre foi um sucesso absoluto. Ficamos muito felizes com a parceria”, destaca o vocalista da Estakazero.

Cantor Danniel Vieira também integra o CD do Correio (Foto:Divulgação)

Forró das antigas

O CD junino também tem músicas de forró das antigas, daquelas que dá até para matar a saudade do interior, como é o caso de Tarde Demais, de Alcymar; e De Janeiro a Janeiro, clássico que ficou marcado na voz de Ângela Espíndola, que comandou a banda Limão com Mel até 2007.

“É um símbolo musical do nosso repertório feminino há 26 anos. É como Detalhes, do Roberto Carlos: não pode sair do repertório”, brinca a atual vocalista do grupo, Adma Andrade. A canção, inclusive, não sai do repertório de shows da cantora Claudia Leitte. Ela regravou a música em 2004, quando estava nos vocais da Babado Novo.

Nossa marca é levar as nossas origens por meio do forró. São João vai ser de festa, união, alegria e comidas (risos)", Eliane Fernandes vocalista da Cavalo de Pau

Como parte das músicas do gênero, Tarde Demais fala de sentimentos genuinamente humanos. “É uma conversa de coração para coração. É o sofrimento do ser humano em busca da felicidade”, resume o forrozeiro Alcymar Monteiro. O cearense, aliás, define o forró como “a grande ópera popular de nossa nordestinidade”.

Banda Mastruz com Leite traz música São João de Todos os Tempos (Foto: Divulgação)

Quem também canta sobre amor no CD do CORREIO é Adelmário Coelho. “Namorada Preferida é bem atualizada. Fala das mulheres, através da namorada - que também pode ser ‘namorado preferido’. Pode se aplicar a qualquer casal. Eu tenho a minha há mais de 40 anos, dona Marinalva Coelho”, declara-se o baiano de Curaçá.

Sertanejo e eletrônico

Se você gosta do forró um pouco mais estilizado, o CD de São João traz ainda as músicas Louca, de Danniel Vieira; e São João de Todos os Tempos, lançada pela Mastruz com Leite em 2018. “Foi o carro-chefe do nosso último São João e foi muito bem aceita por amantes desse período. A letra traz um pouco das tradições juninas ”, revela a vocalista da Mastruz com Leite, Ingred Sousa.

A música Louca também já caiu no gosto da galera. “É a que representa melhor o meu trabalho. Alegre, romântica e dançante, com um ritmo peculiar do sertanejo com a cara da Bahia”, resume Danniel.

É época de cheirinho de fumaça da fogueira, amendoim, licor, friozinho, forró e muita paquera", Danniel Vieira sobre a época do São João

Estrelinha do Céu, da Cavalo de Pau, também se encaixa no pacote estilizado. “Gravamos em 1997, no primeiro CD ao vivo, e foi um estouro. É daquelas que não podem ficar de fora”, comenta a vocalista Eliane Fernandes. Para ela, a música representa o forró das antigas. “Tanto o público que já nos acompanha quanto os mais jovens absorvem as nossas tradições, como quadrilhas”, comenta Eliane.

Banda Cavalo de Pau escolheu Estrelinha do Céu para o CD (Foto: Divulgação)

Se o seu negócio é dançar juntinho, Tudo o que Eu Queria, de Del Feliz, traz o clima romântico do interior. “Recebi essa canção do pernambucano Rafael Moura. A melodia é arrebatadora! Tenho emoção e prazer de interpretá-la”, conta. Natural de Riachão do Jacuípe, Del já encartou vários CDs no CORREIO, o que, segundo ele, ajudou a decolar sua carreira. Para o forrozeiro, esse é o melhor momento musical. “Meu nome é gratidão. Quero continuar me desenvolvendo e fazer jus ao espaço que o CORREIO dedica para contar boas histórias”, afirma.

"São João é a alma do povo nordestino, o nosso maior patrimônio. É dele que emana a beleza da festa", Del Feliz

E, por falar nessas histórias, o CD junino faz parte da série São João na Estrada, que integra o projeto CORREIO 40 anos. “Nesses 40 anos, registramos a história da Bahia e os principais momentos da sua história. Nada mais justo do que registrar a comemoração do festejos juninos e do São João, que estão entre as maiores tradições baianas”, explica o gerente de Marketing, Projetos e Mídias Digitais do CORREIO, Fábio Góis.

Limão com Mel também integra o supertime (Foto:Divulgação)

Essa é uma festa que abarca toda sociedade, pontua Góis. “E é nosso papel colocar luz nessas tradições, conhecer seus personagens, locais, e trazer isso para os mais de 5 milhões de leitores, seja através das páginas impressas ou das outras plataformas do jornal”, completa.

