Ceará derrota o Fortaleza e está na final da Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste já tem um finalista e é o Ceará, classificado após vencer o Clássico-Rei contra o rival Fortaleza por 1x0, na noite desta terça-feira (28), no estádio de Pituaçu. O zagueiro Klaus fez o gol da partida, de cabeça, após cobrança de falta de Vinícius.

Garantido, o alvinegro cearense espera o vencedor do confronto entre Bahia e Confiança na quarta (29), às 19h30, para conhecer seu adversário na decisão, que será disputada com o jogo de ida no sábado, dia 1º de agosto, e o de volta na terça-feira, dia 4, ambos também em Salvador, com estádio ainda a definir.

O lance que definiu a partida ontem aconteceu aos 23 minutos do primeiro tempo, quando o meia Vinícius, ex-Bahia, cobrou falta da direita e colocou na cabeça de Klaus, que cabeceou sem marcação no segundo pau e fez o gol. O resultado, além de colocar o Ceará na final, tirou a possibilidade do atual campeão Fortaleza defender seu título.

“A gente entrou pra história, foi o primeiro clássico fora do estado. Já é o terceiro clássico este ano e a gente conseguiu neutralizar bem a jogada deles. Fomos felizes na bola parada. Agora a gente vai em busca de fazer história aqui”, comentou Vinícius, artilheiro da Copa do Nordeste com cinco gols.

Questionado sobre sua preferência entre enfrentar Bahia ou Confiança, ele respondeu: “Todo mundo sabe a história que eu fiz no Bahia (...). O time que quer ser campeão não escolhe adversário”.

Já o zagueiro Klaus marcou pela segunda vez sobre o maior rival. “Muito feliz por eu novamente estar fazendo gol num clássico. Cheguei aqui no Ceará este ano e pude ser feliz no primeiro clássico, agora de novo”, destacou.

O Ceará tem um título da Copa do Nordeste, conquistado em 2015 na final contra o Bahia, possível adversário novamente este ano. O time é treinado por Guto Ferreira, que ergueu a taça com o Esquadrão na edição de 2017.