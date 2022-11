Ceará é rebaixado e mantém maldição do Nordeste na Série A com pontos corridos

Ainda não foi dessa vez que um time nordestino durou mais de cinco temporadas na Série A do Brasileirão, recorde da região desde que o formato de pontos corridos foi adotado, em 2003. O Ceará, que poderia quebrar essa sina, foi rebaixado nesta quarta-feira (9), com a derrota por 2x0 para o Avaí no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

O Ceará detém junto com Bahia e Sport a maior longevidade do Nordeste na elite. O tricolor ficou de 2017 a 2021; o rubro-negro, de 2014 a 2018. O Vozão ficou de 2018 a 2022. Atualmente, o Fortaleza está na Série A desde 2019 e vai para sua quinta participação seguida no ano que vem.

O resultado desta noite confirmou o rebaixamento do alvinegro cearense na penúltima rodada, antes de enfrentar o Juventude, no domingo, data de encerramento do campeonato. Com 34 pontos, não alcança mais o Cuiabá, 16º colocado com 38.

Foi a quinta derrota consecutiva do Ceará, que não venceu nenhum dos últimos 10 jogos. A última vitória foi no dia 10 de setembro, 2x1 contra o Santos, quando o time ainda era treinado por Lucho González. O argentino foi um dos quatro treinadores do clube na campanha.

A grande mudança na curva, por sinal, se deu após a saída de Dorival Júnior, que se despediu em junho ao ser convidado pelo Flamengo. Ele havia assumido em março (após a demissão de Tiago Nunes) e fazia uma campanha de meio de tabela na Série A após ter conseguido 100% de aproveitamento na primeira fase da Sul-Americana. Saiu com 68% de aproveitamento em 18 partidas.

Na sequência, Marquinhos Santos ficou só dois meses, demitido depois de uma derrota no clássico com o Fortaleza. Em 17 jogos, o rendimento com ele foi de 41%.

Lucho González, que aposentou como jogador em 2021 pelo Athletico Paranaense, teve sua primeira experiência como técnico e também só durou dois meses. Por fim, o auxiliar Juca Antonello comandou o time a partir da 35ª rodada.