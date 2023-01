Ceará: Homem mata esposa e atira na amante após traição ser descoberta

Uma mulher foi morta a tiros pelo marido, em Iguatu, no Ceará, nesta segunda-feira, 23, em frente da própria residência. Conforme O Povo apurou, ela ia sair de casa após descobrir uma traição do companheiro.

A amante também foi baleada e o homem, identificado como Cícero Roberto da Silva, 60, ainda teria atirado no sócio, sem conseguir atingi-lo.

Ainda conforme apuração do O Povo, o filho já teria conseguido conversar com o pai e estava tentando fazê-lo se entregar. As buscas pelo suspeito continuam.