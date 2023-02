Ceará vence e Fortaleza perde; veja os resultados do Nordestão

A segunda rodada da Copa do Nordeste teve início neste sábado (4). Além do empate entre Bahia e Ferroviário, na Fonte Nova, outros três duelos foram disputados.

O destaque ficou para a derrota do Fortaleza para o ABC. O Leão do Pici caiu por 2x0, no Frasqueirão. Foi a primeira derrota da equipe no torneio.

Outro Cearense, o Ceará se recuperou bem e venceu o Sampaio Corrêa por 2x0, no estádio Presidente Vargas. O alvinegro havia estreado com derrota por 3x0, contra o Ferroviário.

No outro jogo do dia, Náutico e CRB empataram por 2x2, no estádio dos Aflitos, no Recife. Neste domingo, outras quatro partidas completam a rodada.

No Batistão, o Atlético de Alagoinhas visita o Sergipe. Já o Vitória encara o CSA, no estádio Rei Pelé, em Alagoas. Sport e Campinense, no Amigão, entram em campo às 18h. No Recife, o Santa Cruz recebe o Fluminense-PI.

Veja a classificação da Copa do Nordeste: