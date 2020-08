Ceará x Bahia: transmissão e escalações no guia da final da Copa do Nordeste

Agora é decisão e todos os olhos do futebol nordestino se voltam para o confronto entre Bahia e Ceará, que abre a final da Copa do Nordeste neste sábado (1º), às 16h, no estádio de Pituaçu.

O jogo não terá presença de torcedores, em função da pandemia do novo coronavírus. Por outro lado, há quatro opções de transmissão em TV aberta, fechada e streaming.

Também por causa da pandemia, as duas partidas serão disputadas em Salvador, ambas em Pituaçu. A de volta está marcada para terça-feira (4), às 21h30.

Veja a seguir os detalhes da partida neste guia da final:

Transmissão:

SBT (todas as afiliadas no Nordeste), Fox Sports, LiveFC e canal Copa do Nordeste no YouTube

Prováveis escalações:

Ceará: Fernando Prass, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus e Bruno Pacheco; Charles, Fabinho e Vinícius; Fernando Sobral, Rafael Sóbis e Rick. Técnico: Guto Ferreira

Bahia: Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Flávio e Rodriguinho; Élber, Fernandão e Clayson. Técnico: Roger Machado

Arbitragem:

Wagner Reway, auxiliado por Oberto da Silva Santos e Kildenn Tadeu Morais de Lucena (trio da Paraíba)

Histórico:

Esta é a segunda vez que os dois clubes se enfrentam na final do Nordestão. Em 2015, melhor para o Vozão, que conquistou seu único título após vitórias por 1x0 na Fonte Nova e 2x1 no Castelão. O Esquadrão tem três troféus, conquistados em 2001, 2002 e 2017.

Campanhas dos times:

Ceará

5 vitórias

5 empates

0 derrotas (único invicto na competição)

17 gols marcados e 9 sofridos

Fase de grupos: 2º lugar no grupo B com 14 pontos

Quartas de final: Ceará 1x0 Vitória

Semifinal: Fortaleza 0x1 Ceará

Bahia