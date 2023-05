Ceará x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

A 4ª rodada da Série B reserva um clássico nordestino. Em jogo adiado, Ceará e Vitória se enfrentam na noite desta quarta-feira (10), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

As equipes vivem situações bem distintas na competição. Enquanto o Leão é o vice-líder, com 12 pontos e 100% de aproveitamento, o Vozão soma apenas quatro e está à beira da zona de rebaixamento, em 16º lugar.

O Leão tenta vencer o quinto jogo seguido no torneio. Atual campeão da Copa do Nordeste, o Ceará vem de empate sem gols com a Ponte Preta. A partida será disputada com portões fechados porque o clube cearense foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em função de uma confusão generalizada na arquibancada durante jogo contra o Cuiabá, em 2022. Confira a seguir mais informações sobre o duelo.

Transmissão:

Ceará x Vitória terá transmissão ao vivo dos canais Premiere e SporTV. A partida começa às 19h.

Prováveis escalações:

Ceará: Richard, Warley (Michel), Tiago, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Richardson, Guilherme Castilho e Jean Carlos; Erick, Vitor Gabriel (Nicolas) e Janderson. Técnico: Eduardo Barroca.

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Osvaldo, Welder e Zé Hugo. Técnico: Léo Condé.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Bruno Mota Correia. Ele terá como assistentes Michael Correia e Daniel do Espirito Santo Parro (trio do Rio de Janeiro).