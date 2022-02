Cearense Vanessa Passos vence 6ª Edição do Prêmio Kindle de Literatura

A Filha Primitiva, da cearense Vanessa Passos, é o vencedor da 6ª edição do Prêmio Kindle de Literatura. O eBook, publicado via Kindle Direct Publishing (KDP), ferramenta de autopublicação da Amazon, ganha um contrato para versão impressa pelo Grupo Editorial Record e a autora receberá um prêmio de R$ 50 mil - R$ 40 mil em dinheiro e outros R$ 10 mil em dinheiro como adiantamentos para a versão impressa. Vanessa é a primeira nordestina a vencer o prêmio.

CONHEÇA O CORREIO AFRO

O título vencedor concorreu com mais de 2 mil eBooks inéditos, incluindo os outros quatro finalistas. A vencedora, os finalistas e os trabalhos enviados de todos os outros participantes estão disponíveis na Loja Kindle para compra e gratuitamente para assinantes do Kindle Unlimited.

A Filha Primitiva conta a história de três gerações de mulheres de uma mesma família em Fortaleza, unidas pela dor e pelo abandono, separadas pela fé, pelo ceticismo e pelos segredos que guardam umas das outras.

Emocionada, Vanessa Passos contou que é importante trazer esse tipo de temática para a literatura brasileira. Ela brincou que se sentiu num reality durante a premiação e comemorou como o Prêmio já ajudou seu livro a se projetar.

"O prêmio traz visibilidade, uma chancela que vai levar a alcançar cada vez mais leitores. Acompanho desde a primeira edição, sou leitora e é uma alegria enorme vencer", afirmou.

A escritora também é professora de escrita criativa, consultora literária, produtora cultural e mediadora de leitura. É Doutoranda em Literatura pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e faz pós-doutorado em escrita criativa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS).

A Filha Primitiva foi a obra vencedora do Prêmio Kindle (Divulgação)

Todos os finalistas também receberão uma versão em audiobook, que estará disponível pela Audible, Inc para milhões de membros em mais de 180 países em todo o mundo.

“Este ano, a Amazon comemorará dez anos no Brasil e é incrível ver a jornada que o Prêmio Kindle de Literatura tem no país”, diz Ricardo Perez, gerente-geral de livros na Amazon.com.br. “Pela sexta vez, pudemos oferecer aos escritores independentes uma oportunidade de mostrar seu talento. Os autores mais uma vez superaram todas as nossas expectativas em termos de engajamento e qualidade de escrita”, acrescenta Ricardo.

Baiana e professora da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Juciane Reis foi uma das finalistas do prêmio com o livro Xirê das Águas. O livro conta a história de quatro mulheres da mesma família, com faces-fases que se imbricam e entrecruzam, formando um xirê de águas.

Juciane Reis é escritora e professora na Uefs (Foto: Acervo Pessoal)

A história se passa no município fictício de Ibiaçu, no Arraial dos Olhos d'Água, lugar inspirado no semiárido feirense e adjacências, principalmente, quanto ao imaginário da seca que acompanha a representação da Região Nordeste e, logo, seus estados.

Mesmo sem levar o prêmio máximo, Juciane disse estar muito feliz em ter chegado até a final e que isso já representa muito para a sua carreira literária. Autora de outros dois livros que também foram lançados de forma independente (Umbilicus e (Amor)talhamento), a professora acredita que sua trajetória pode inspirar outras tantas escritoras negras a fazer com que seus escritos sejam visibilizados e que suas histórias e narrativas sejam contadas.

"Isso se torna um divisor de águas pra mim, traz uma projeção numa vitrine como a Amazon e faz com que minha literatura seja acessada e minhas obras sejam acessadas também, as publicadas e o que há de vir", comemorou Juciane.

Capa de Xirê das Águas (Divulgação)

A cerimônia do Prêmio faz parte da 2ª Semana Amazon de Literatura, um evento online que acontece até 18 de fevereiro, realizado pela Amazon Brasil, e que traz mesas redondas, entrevistas e painéis entre autores de sucesso, profissionais do setor e editoras. O evento tem como objetivo inspirar e debater a indústria literária brasileira e ajudar novos autores a encontrarem seu caminho e alcançarem o sucesso por meio da autopublicação. Confira a programação completa no link.