Ceasa e mercados do Estado têm alteração de horário na Sexta-feira Santa

Devido ao feriado da Sexta-feira Santa (7), a Central de Abastecimento do Estado (Ceasa) e os Mercados do Rio Vermelho (Ceasinha), Ogunjá, Paripe e Sete Portas, em Salvador, que são administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), terão alteração no horário de funcionamento. Os Mercados de Paripe e Sete Portas funcionarão em horário especial, os outros estarão fechados.

Confira abaixo os horários de funcionamento durante a Semana Santa e o que abre e fecha na Sexta-feira Santa:

Ceasa:

Abertura

Segunda e quarta, às 4h

Terça, quinta e sábado, às 5h

Fechamento

Segunda a quinta, às 17h

Sábado, às 13h

Fechada na Sexta-feira Santa

Mercado do Rio Vermelho:

Abertura

Segunda a quinta e no sábado e domingo, às 7h

Fechamento

Segunda a quinta e no sábado e domingo, às 18h

No domingo, os boxes fecham às 14h e a praça de alimentação às 16h

Fechado na Sexta-feira Santa

Mercado do Ogunjá:

Abertura

Segunda a quinta, sábado e domingo, às 6h

Fechamento

Segunda a quinta e sábado, às 18h

Domingo, às 14h

O mercado estará fechado na sexta-feira (07).

Fechado na Sexta-feira Santa

Sete Portas:

Abertura

Segunda a quinta, sábado e domingo, às 6h

Fechamento

Segunda a quinta e sábado, às 18h

Domingo, às 13h

Aberto na Sexta-feira Santa, das 6h às 13h

Mercado de Paripe:

Abertura

Segunda a quinta, sábado e domingo, às 6h

Fechamento

Segunda a quinta e sábado, às 18h

Domingo, às 14h

Aberto na Sexta-feira Santa, das 5h às 14h