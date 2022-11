Ceci Alves comemora dez anos de curta metragem com sessão especial

A cineasta baiana Ceci Alves vai celebrar os dez anos de lançamento do seu filme “Da Alegria, do Mar e de Outras Coisas” em dois momentos especiais, nesta quarta-feira (9).

O primeiro será no Panorama Internacional Coisa de Cinema durante o Panorama Convida, às 17h05, quando o curta metragem será exibido. Na oportunidade, receberá Xan Marçall, diretora de “Iauaraete”, para um bate papo. Os dois curtas mais “Won’t You Come Out to Play?”, de Julia Katharine, estarão na mesma sessão.

Na sequência, Ceci Alves reunirá um grupo de amigos e parceiros de arte no Zambi Bar (Barra) para comemorar a data especial. Baseado em fatos, “Da Alegria...” conta a história de Nem Glamour, travesti que fazia shows na noite e testemunhou a morte de sua melhor amiga, a também travesti Joy, em um crime de ódio. Por denunciar os algozes, ela se vê obrigada a fugir do país – não sem antes se despedir.

O curta ganhou uma carta de drinks inédita do Zambi Bar, idealizado pelo bartender e consultor Junior Queiroz, que se inspirou na cartela de cor usada pela cineasta na fotografia do filme, que tem amarelo, vermelho e azul claro. Cada um ganhou nomes relacionados ao filme, como Nem Glamour (Gin Beefeater + abacaxi + rúcula + limão taiti + solução salina + xarope simples), Alegria do Mar (Cachaça branca + limão + xarope simples + creme de gengibre) e Joy (Gin + maracujá + água de pepino + solução salina).

Quem for ao bar nesta quarta-feira poderá conhecer os coquetéis, além do Ceci, outra criação do bartender, feito em homenagem à cineasta e que leva na receita vodka + morango + xarope simples + limão galego + creme de gengibre. Todos estarão com valores especiais (R$ 20). O menu tradicional da casa também estará disponível.