Cecilia Flesch é demitida após falar mal da Globo

Após 17 anos na Globo, Cecilia Flesch foi demitida no final da tarde desta terça (13). Ao portal UOL, a jornalista confirmou a demissão.

"Fui demitida com todo respeito e direitos trabalhistas", disse a ex-apresentadora do Em Ponto, programa da GloboNews.

O desligamento acontece após uma entrevista na qual ela fala mal da GloboNews viralizar. Nesta terça, ela havia sido chamada para uma reunião com Miguel Athayde, Diretor de Jornalismo da GloboNews, e Ali Kamel, Diretor de Jornalismo da Globo.

Inicialmente, a Globo teria cogitado pela "suspensão" de Cecilia, deixando ela na "geladeira". A decisão pela demissão foi tomada após a reunião.

Ao portal, a Globo emitiu nota sobre o desligamento de Cecilia. "Após 17 anos de frutífera colaboração, Cecilia Flesch deixou hoje de fazer parte dos quadros da GloboNews. Em reunião com ela no Rio na tarde de hoje, a direção do canal pôde agradecer a ela pelos anos de dedicação. O Em Ponto terá como apresentadores Mônica Waldvogel e Tiago Eltz, com estreia prevista para os próximos dias. Até lá, o telejornal será apresentado interinamente por Bete Pacheco."

O que Cecilia falou da GloboNews?

O afastamento acontece após a jornalista dar uma entrevista ao podcast É Noia Minha?, que foi ao ar em 27 de abril. A repercussão só aconteceu agora.

"[A GloboNews] Tá um saco. Só tem política e economia, economia e política, política e economia", disse a apresentadora, que contou ainda que ela e alguns colegas chamam a GloboNews de "RivoNews", em referência ao remédio Rivotril.

A apresentadora disse, na época, que, para não ficar entediada, jogava no celular ao longo das três horas ao vivo diante das câmeras.

Cecilia também aconselhou Carol Martins, ex-apresentadora, que disse ter vontade de voltar para a televisão. "Televisão? Não faz isso não, meu amor. Existe um negócio chamado "internet."

Fontes da coluna Splash indicam que Cecilia era colecionadora de polêmicas nos bastidores, o que pode ter sido um fator na decisão da emissora.