Cecília Malan posta foto que sugere relação com Murilo Benício

Na sexta-feira (16), num intervalo da intensa cobertura da morte e funeral da rainha Elizabeth II, em Londres, a jornalista Cecília Malan postou em seu perfil no Instagram uma foto para celebrar o aniversário do irmão, Pedro. Só que, além do aniversariante e do pai deles, o ex-ministro Pedro Malan, quem mais aparece na imagem é o ator Murilo Benício, apontado até então como suposto namorado de Cecília. O registro familiar, porém, encerra a dúvida de intérprete de Tenório, em Pantanal, e a correspondente da Globo estão mesmo namorando.

Pessoas próximas dão conta que o romance acontece desde o ano passado, mas o casal preza pela discrição. Nunca se deixaram flagrar jamais compartilharam foto juntos.

Murilo, que tem dois filhos, já com mulheres famosas (Alessandra Negrini, Carolina Ferraz, Giovanna Antonelli, Guilhermina Guinle, Debora Falabella) e sua vida amorosa sempre desperta curiosidade e vira alvo da imprensa de fofocas.

Morador do Rio, Benício costuma viajar à Inglaterra para visitá-la. Nos últimos dias, Cecília estava no Brasil quando a rainha Elizabeth II morreu. Ela precisou pegar o primeiro voo de volta a Londres para participar da cobertura.