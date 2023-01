'Celebração do Nome' acontece nesta quarta (25) na Cidade da Luz, em Salvador

O Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT (CPDD LGBT-BA) escolheu o dia 25 de janeiro para ser a data para "Celebração do Nome", uma oportunidade para comemorar as alterações legais de prenome e gênero que são auxiliadas pelo núcleo jurídico da entidade. O evento inter-religioso acontecerá amanhã na Cidade da Luz, no bairro de Pituaçu, a partir das 19h, com participação de concelebrantes de várias matrizes religiosas, como o espírita José Medrado.

“É muita arrogância de quem pensa que pode impor ao outro a sua forma de ser, inclusive o nome que quer carregar", diz Medrado, ao falar da possibilidade legal de alteração do prenome.

Entre os representes religiosos que confirmaram presença no evento estão também o anglicano padre Alfredo, a pastora Batista Camila, o hare krishna Josemar, a messiânica Conceição Macêdo, Marinalva da seicho no ie, além de Mãe Alana e Mãe Jaciara representando as religiões de matriz africana.

“Desde que iniciamos os processos de retificação, em maio de 2022, quase 80 pessoas já foram contempladas com este direito fundamental para o exercício da cidadania plena”, diz a advogada Bianca Souza, coordenadora do núcleo jurídico do CPDD.

Renildo Barbosa, coordenador geral da CPDD, instrumento da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, gerido pela Instituição Beneficente Conceição Macêdo, diz que o nome de batismo é uma "prisão social" para pessoas trans.



“No caso das pessoas transgêneras o prenome de batismo, mais que uma imposição, é uma prisão social que constrange, humilha e tornas seres humanos em pessoas invisíveis. Nossa luta é justamente virar este jogo”, explica.