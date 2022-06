Celebrações do 2 de julho voltam às ruas de Salvador; veja programação

As comemorações pelo 2 de Julho, Independência do Brasil na Bahia, voltam a todo vapor com uma cerimônia especial para marcar o retorno e a ocupação das ruas da capital, promovida pela Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM). Além do Cortejo Cívico, a programação inclui atividades artístico-culturais, com o tema “A construção da nossa história”.

A programação se inicia na quinta-feira (30), 07h30, com a saída do Fogo Simbólico da cidade de Cachoeira, que tem previsão de chegada a Salvador, no Largo de Pirajá, no dia seguinte, às 16h. Já na sexta-feira (1º), acontece a celebração do Te Deum, às 09h, na Igreja Rosário dos Pretos.

No sábado (02), às 6h, acontece a tradicional queima de fogos no Largo da Lapinha, que marca a preparação do Cortejo Cívico. Na sequência, estão previstos o hasteamos das bandeiras e a deposição de flores no monumento do General Labatut. Às 08h30, a primeira parte do Cortejo é iniciado em direção à Praça Thomé de Souza, com homenagens aos heróis da independência pelo Convento da Soledade, Ordem Terceira do Carmo e Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

A partir das 14h, a segunda parte da caminhada segue em direção ao Campo Grande. Nesta etapa do percurso, a pira do Fogo Simbólico será acesa por Hebert Conceição, campeão olímpico de boxe. O momento é acompanhado pelo hasteamento das bandeiras, a deposição de flores no Monumento ao 2 de Julho e a execução do hino nacional e do Estado da Bahia.

Arte e cultura entram no cortejo

Além da programação cívica, estão previstas diversas atrações artístico-culturais dentro das celebrações do 2 de julho.

O artista plástico Ray Vianna, responsável pela decoração do ano, explica que serão homenageados os heróis populares da independência, dentre eles Maria Quitéria, Joana Angélica, Maria Felipa, Tambor da soledade, Índio Jacaré, Corneteiro Lopes e João das Botas, através do convidado Daniel Soto (@julhienses), em painéis de até 4 metros de altura.

"Desenvolvemos peças baseadas no colorido das bandeiras do Brasil e da Bahia no sentido simbólico, trazendo a construção da nossa história, com esse jogo de cores com fitas coloridas formando desenhos que se assemelham a cestaria indígenas, imagens em preto e branco do rococó e com influências até do tropicalismo, num trabalho que vai ser maior do que o circuito do Carnaval, com 15km de extensão. Vale a pena dar uma conferida", explica.

No sábado (02), às 09h, o grupo Encenação Museu Vivo na Cidade apresenta a intervenção “Heróis da Independência saúdam o Caboclo e a Cabocla”, na sacada da Casa do Benin. A proposta busca trazer as figuras histórica que marcaram a independência do Brasil na Bahia à vida durante a passagem do Cortejo Cívico.

Logo mais, às 12h, o espaço ainda promove o projeto “Culinária Musical”, em que o afrochef Jorge Washington prepara um cardápio especial e recebe o cantor Sinho Bernardo com participação da cantora Denise Correia. Na ocasião, acontece ainda a performance poética com Jocelia Fonseca e mais uma intervenção do Encenação Museu Vivo na Cidade.

Às 17h30, no Largo do Campo Grande, o público pode prestigiar o XXXI Encontro de Filarmônicas sob a regência do maestro Fred Dantas. O tradicional evento musical congrega distintas Filarmônicas da Bahia em um momento de saudação ao 2 de julho.

No domingo (03), às 17h, ainda no Campo Grande, o cantor Gerônimo apresenta um repertório especial em celebração a data. Na sequência, às 19h, a Orquestra do Maestro Fred Dantas promove o Baile da Independência, que promove uma ambiência dos tradicionais bailes com quermesse.

Por fim, na terça-feira (05), às 18h30, os carros emblemáticos do Caboclo e da Cabocla retornam ao Pavilhão, no trajeto que parte do Campo Grande à Lapinha. Estão previstas a participação da Orquestra do Maestro Reginaldo de Xangô, Fanfarras e Grupos Culturais.

Programação completa

Dia 30/06 (Quinta-feira)

07h30 – Saída do Fogo Simbólico da Cidade de Cachoeira, passando pelas cidades de Saubara, Santo Amaro da Purificação, São Francisco do Conde, Candeias, Simões Filho, com destino ao bairro de Pirajá em Salvador, conduzido pelos Soldados do Exército e Atletas Baianos.

DIA 01/07 (Sexta - feira)

TURNO MATUTINO

09h - Celebração do TE DEUM na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Salvador.

TURNO VESPERTINO

16h – Chegada do Fogo Simbólico – Largo de Pirajá.

Hasteamento das Bandeiras por Autoridades, com a execução do Hino Nacional pela Banda de Música da Policia Militar do Estado da Bahia.

Brasil – Exmº. Senhor Bruno Reis - Prefeito de Salvador.

Bahia – Exmº Senhor General de Divisão Marcelo Arantes Guedon

Salvador – Exmº. Senhor Diógenes Tolentino Oliveira - Prefeito de Simões Filho.

Acendimento da Pira

Colocação de Flores no túmulo do General Labatut, pelas autoridades presentes.

17h – Encerramento da Solenidade

DIA 02/07 (Sábado)

TURNO MATUTINO

06h – Alvorada com queima de fogos no Largo da Lapinha.

07h – Organização do Cortejo Cívico.

08h – Hasteamento das Bandeiras por Autoridades, com a execução do Hino Nacional pela Banda de Música da Marinha do Brasil.



Brasil – Exmº Senhor Rui Costa - Governador da Bahia.

Bahia – Exmº Senhor Deputado Adolfo Emanuel Monteiro de Menezes - Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia.

Salvador – Exmº Senhor Bruno Reis - Prefeito de Salvador.

IGHBA – Exmº Senhor Joaci Góes - Presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.



08h10 - Colocação de Flores, pelas autoridades, no monumento ao General Labatut pelo Governador, Prefeito, Presidente da Assembleia, Presidente da Câmara de Vereadores de Salvador e Comandantes Militares.

Entrega dos Carros Emblemáticos – Discurso do Exmº Senhor Joaci Góes - Presidente do IGHBA

Execução do Hino ao 2 de Julho pela Banda de Música da Marinha do Brasil.

08h30 – Início do Cortejo Cívico.

Homenagem aos Heróis da Independência: breve parada em frente ao Convento da Soledade.

Homenagem da Ordem Terceira do Carmo: breve parada em frente à Ordem, para pronunciamento de um membro da Instituição.

Homenagem da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos: breve parada em frente à Igreja.

11h – Recolhimento dos Carros Emblemáticos dos Caboclos nos caramanchões da Praça Thomé de Souza.

TURNO VESPERTINO

14h15 – Organização do Cortejo Cívico.

14h45 – Início do Cortejo Cívico.

Breve parada em frente ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

15h15– Cerimônia Cívica no 2º Distrito Naval

16h – Previsão de chegada dos Carros Emblemáticos e das Autoridades ao Campo Grande.

Hasteamento das bandeiras por Autoridades.

Execução do Hino Nacional pelas bandas de música da Marinha, Exército e Aeronáutica.

Brasil - Exmº Senhor Rui Costa - Governador do Estado da Bahia.

Bahia - Exmº Senhor Exmº Senhor Deputado Adolfo Emanuel Monteiro de Menezes - Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia.

Salvador - Exmº Senhor Bruno Reis - Prefeito de Salvador.

Colocação de Coroas de Flores no Monumento ao 2 de Julho pelas autoridades presentes. Governador, Prefeito, Presidente da Assembleia, Presidente da Câmara de Vereadores de Salvador e Comandantes Militares.

Acendimento da Pira do Fogo Simbólico Pelo campeão olímpico de boxe Hebert Conceição

Execução do Hino ao 2 de Julho: Coral da PM/Ba com acompanhamento da Banda de Música Maestro Wanderley da Polícia Militar da Bahia.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

• DIA 01/07 (SEXTA)



Local: Casa do Benin

14h – Visita Guiada ao acervo da Casa

15h – Encenação Museu Vivo na Cidade – A Heroína da Independência

• DIA 02/07 (Sábado)



Local: Casa do Benin

09h – Museu Vivo na Cidade – Heróis da Independência saúdam o Caboclo e a Cabocla, na sacada da Casa do Benin

12h às 17h – Culinária Musical – gastronomia com afrochef Jorge Washington, Atração musical: Sinho Bernardo com participação de Denise Correia, Performance poética: Jocelia Fonseca e encenação do Museu Vivo na Cidade.

Local: Campo Grande

17h30 às 21h30 – XXXI Encontro de Filarmônicas – Regência: Maestro Fred Dantas

• DIA 03/07 (Domingo)

Local: Campo Grande

17h às 19h – Show de Gerônimo em homenagem ao 2 de Julho

19h às 21h30 – Baile da Independência – com a Orquestra do Maestro Fred Dantas.

• DIA 05/07 (Terça feira)

Local: Campo Grande - Lapinha

18h30 – Volta dos Carros Emblemáticos. Participação da Orquestra do Maestro Reginaldo de Xangô, Fanfarras e Grupos Culturais.