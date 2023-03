Celebrações marcam 100 anos da morte de Ruy Barbosa

O centenário de morte do jurista baiano Ruy Barbosa, que se completa nesta quarta-feira (1), será celebrado em Salvador por importantes instituições e em várias atividades. A Associação Bahiana de Imprensa (ABI) prestará homenagens em sua sede e vai outorgar a Medalha Rubem Nogueira a instituições e personalidades que contribuíram para a preservação do legado do Águia de Haia, através de apoios ao Museu Casa de Ruy Barbosa, agora batizado de Casa da Palavra Ruy Barbosa. A solenidade acontece às 10h, no Auditório Samuel Celestino, na Praça da Sé.

A medalha faz parte da programação da efeméride do centenário e foi articulada com diversas instituições baianas que tiveram a sua história marcada pela passagem de Ruy Barbosa. O proponente foi o pesquisador e jornalista Luis Guilherme Pontes Tavares e a honraria será entregue, entre outros, a Rubem Nogueira, Presciliano Silva e Luís Vianna Filho (in memoriam) e a Antônio de Pádua Carneiro, ex-diretor da Faculdade Ruy Barbosa, que assumiu a manutenção do acervo do Museu em sua gestão.

Também começa nesta quarta-feira o VIII Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, um dos mais importantes eventos da área de controle e fiscalização das contas públicas já realizados no Brasil. Promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA), o evento vai até a sexta e será marcado pelas homenagens especiais a Ruy Barbosa, patrono oficial dos Tribunais de Contas do Brasil.

Com a participação de palestrantes de outros países e de vários estados brasileiros, o evento será palco, ainda, do lançamento de uma revista em quadrinhos, contando passagens da trajetória do grande jurista baiano, e do relançamento da mais completa biografia de sua vida, da autoria de Luiz Viana Filho.

O congresso será realizado no Hotel Deville Prime, em Itapuã, e terá a conferência da abertura proferida pelo professor, jurista e escritor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, às 16h, com o tema Tribunais de Contas e desenvolvimento social, econômico e sustentável: um pilar da essencialidade do controle externo. Antes, o professor e jurista Edvaldo Brito fará uma palestra especial, para celebrar a vida e a memória de Ruy Barbosa.

E o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) fará uma homenagem, às 20h, no Fórum Ruy Barbosa, em Nazaré, colocando flores na cripta onde estão os restos mortais do escritor e de sua esposa, Maria Augusta. Na ocasião, Edvaldo Brito recebe a Medalha do Mérito Jurídico Ruy Barbosa. Nos dias 9 e 10, o TJ-BA promove o Seminário Ruy Barbosa, no Centro Administrativo da Bahia, cujas inscrições estão abertas e são gratuitas.