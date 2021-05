Celebrando a cultura da Chapada, Ressonar Festival tem sua primeira edição virtual

A 12ª edição do Ressonar Festival acontece entre os dias 26 e 29 de maio, através do canal oficial do evento no Youtube. Pela primeira vez em doze anos, a festa terá edição virtual por causa da pandemia da covid-19 e traz em sua programação shows com 23 atrações musicais, DJs, entrevistas e apresentações culturais com Mestres da Cultura Popular da região.

Durante 11 edições, o festival foi realizado durante a primeira lua cheia do ano, na Chapada Diamantina, nas cidades de Lençóis e Piatã. Este ano, a versão digital do evento acontece na lua cheia de maio. Por conta da pandemia, as apresentações foram gravadas em belas paisagens da Chapada Diamantina e também no teatro da Pousada do Capão.

Cartaz do XII Ressonar Festival (Divulgação)

Nesta Lockdown Edition, as batidas eletrônicas que consagraram o Ressonar Festival como referencial de cultura rave da região dividem as atenções com apresentações musicais e culturais da região.

“Se adequar ao ‘Novo Normal’ tem sido o principal desafio de todos ao redor do mundo. Não foi diferente com o Ressonar Festival; foi preciso reimaginar as edições anteriores para recriá-las virtualmente, e mesmo online, superar as expectativas do público durante a transmissão”, explica Uirá Meneses, produtor cultural e idealizador do Ressonar Festival.

Nesse contexto, a 12ª edição do festival privilegia artistas e Mestres da Cultura Popular da região, que sofreram grandes abalos durante a pandemia por conta de ter o turismo como principal fonte de renda. Na programação, nomes como Grupo Instrumental do Capão, Caeté Raiz, Yayá Massemba, Africania e outros prometem trazer a vibe do festival para dentro de casa, com boa música e belas tomadas das montanhas da Chapada Diamantina.

Também fazem parte da programação as ladainhas e ritmos da capoeira angola de Mestre Lua e apresentações de grupos culturais tradicionais da Chapada Diamantina, como os Reisados de Dona Dezinha e Dona Domingas. Como em anos anteriores, a música de cura também estará presente no violão de Malin Schell e na música sagrada do Jarê de Pai Gil de Ogum (In Memoriam), Enarmonia e Franco. Os beats eletrônicos ficam por conta de DJs residentes na Chapada Diamantina.