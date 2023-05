Celebrar Salvador traz condições especiais para casamentos, festas de 15 anos e formaturas

A sexta edição do Celebrar Salvador acontece neste sábado (20) e domingo (21), entre 13h e 21h, no Clube Espanhol, no bairro de Ondina com oportunidades de negociar serviços e produtos em condições especiais para quem está organizando festas como casamentos, formaturas e 15 anos.

A proposta do evento, organizado pela Soteropolitanas Produções, é reunir, em um mesmo espaço, diversos fornecedores com ofertas especiais para quem está planejando celebrações. A entrada é solidária, com doação de leite em pó, e é preciso fazer inscrição prévia no perfil do Instagram @celebrarsalvador.

Nesta sexta, a feira realiza um coquetel de abertura para convidados e, neste dia, será realizada uma cerimônia real de casamento promovida pelos expositores do Celebrar.

Ao todo, cerca de 40 empresas estarão reunidas no evento, de segmentos como buffet, beleza, acessórios, decoração, foto e vídeo, convites, espaços para eventos, entre outros. Nos dois dias de eventos, o público vai poder conferir desfiles de vestidos de noivas que apresentam as tendências para este ano. O Celebrar Salvador vai contar também com mais uma edição do Celebrar Fashion Kids, com desfile infantil com cobertura fotográfica, salão de beleza infantil e apresentações de crianças.

Entrada solidária

A entrada ao evento, que se dará mediante doação de leite em pó, será solidária. As doações serão destinadas à Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão (ACOPAMEC), que é uma entidade católica que há mais de três décadas trabalha com crianças, adolescentes, jovens e famílias vulneráveis dos bairros de Mata Escura, Calabetão, Santo Inácio e adjacências. A instituição possui uma creche, Jardim Maternal João Paulo II, com atendimento a crianças de 3 a 6 anos incompletos, além de oferecer aulas de dança, teatro, violão, esporte e capoeira, e também cursos profissionalizantes gratuitos e com encaminhamentos ao mercado de trabalho. Expositores do evento também irão participar da ação com entrega de alimentos e material de limpeza.

SERVIÇO

Celebrar Salvador

20 e 21 de maio, 13h às 21h

Clube Espanhol - Ondina

Entrada Solidária