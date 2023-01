Celebridades prestigiaram a posse de Lula em Brasília

A capital federal, Brasília, recebeu diversos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de diversos famosos que acompanharam a cerimônia da posse e os eventos que estavam programados para o dia.

O ex-BBB e economista Gil do Vigor chegou a Brasília ainda no dia 31 e publicou uma foto no Instagram ao lado da mãe, Jacira. Além dele, a apresentadora Fátima Bernardes chegou ao evento com o namorado, Túlio Gadelha, que foi eleito deputado federal de Pernambuco.

Depois de sair do reality A Fazenda, Deolane Bezerra, que fez campanha para o presidente Lula durante toda a campanha e até antes dela, também esteve na capital federal toda de vermelho para a posse do político.

A atriz Ana Hikari, que fez parte de Malhação, na Globo, também foi uma das famosas que estiveram no momento da posse do presidente. Ela desembarcou com o pai em Brasília. Bela Gil, Leandra Leal, Fafá de Belém, também estiveram na posse.