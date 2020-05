Celso de Mello pede depoimento e perícia em celular de Bolsonaro à PGR

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou à Procuradoria Geral da República (PGR) três notícias-crimas apresentadas por partidos e parlamentares em relação à investigação sobre se o presidente Jair Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. A informação é do G1.

Entre as medidas solicitadas pelo decano estão depoimento do presidente e a busca e apreensão do celular dele e o do filho, Carlos Bolsonaro, para perícia.

O ministro destaca que é dever do Estado apurar autoria e materialidade dos fatos delituosos narrados "por qualquer pessoa do povo".

Os pedidos chegaram ao STF logo após o ex-ministro da Justiça Sergio Moro deixar o governo afirmando que o presidente tentou interferir na PF e que Bolsonaro buscou informações de investigações em andamento na Corte.

Esse tipo de ação geralmente é enviada pelo STF para manifestação da PGR, que deve propor as investigações em relação ao presidente da República. Celso de Mello é relator de um inquérito que foi proposto pelo procurador-geral, Augusto Aras, sobre as denúncias de Moro.

Em outros pedidos feitos no mesmo inquérito, Aras já defendeu que a competência para essa linha de investigação é do MPF.

Celso enviou os casos para que a PGR analise, afirmando que cabe ao órgão. Augusto Aras não tem prazo para se manifestar.