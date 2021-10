Celso Portiolli tenta entrar de carro na Globo e brinca com segurança: ‘Errei de emissora’

Celso Portiolli passava de carro em frente à sede da TV Globo em São Paulo quando decidiu fazer uma pegadinha. O apresentador do SBT foi até a portaria e cumprimentou o segurança.



“Estou aqui em frente a Globo. Vou entrar na portaria só para encher o saco do cara“, disse Portiolli, enquanto era gravado pelo passageiro do veículo que dirigia. “Tudo bem? Aqui é a Globo? Oh rapaz, errei de emissora”, brincou.

Percebendo quem era, o segurança caiu na risada e apertou a mão do apresentador, que saiu gargalhando da situação.

O vídeo viralizou nas redes sociais e diversas pessoas destacaram a semelhança de Portiolli com Michael Scott, personagem cômico do seriado The Office.

Eles alegaram que o tom do humor, a risada do apresentador e a “energia” contida no vídeo é a mesma do personagem interpretado pelo ator Steve Carell.

Alguns tuiteiros foram além, e afirmaram que “se o Michael Scott e o Phil Dunphy (de Modern Family) tivessem um filho ele seria exatamente assim.

As pegadinhas não são novidades para Celso Portiolli. Quando começou a trabalhar no SBT, ele fazia pontas como figurante dos quadros de humor do canal do Silvio Santos.