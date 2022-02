Cem anos depois, legado da Semana da Arte Moderna está até no rap

Já faz cem anos que Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Villa Lobos e outros artistas fundamentais brasileiros se reuniram no Theatro Municipal de São Paulo. De 13 a 17 de fevereiro de 1922, estiveram ali para debater o passado, o presente e o futuro da arte nacional. Romperam com o academicismo e compraram brigas com os colegas de gerações anteriores. E os reflexos da Semana de Arte Moderna continuam presentes até hoje, seja na música, na pintura, na literatura ou em qualquer expressão artística.

Uma das provas disso é o rapper Emicida, que fez questão de gravar no mesmo teatro paulistano o documentário AmarElo, lançado em 2020. "No filme, Emicida fala que aquelas discussões da Semana de Arte Moderna o influenciam. E quando um rapper brasileiro pega a estética do rap, criada fora do Brasil - nos EUA - e aplica isso para pensar a realidade brasileira, isso é uma forma de criar cultura que faz referência ao legado dos modernistas. Todo mundo que propõe algo novo ligado a essa fusão de cultura tá ligado a esse paradigma". A opinião é de Lucas de Nicola, que divide com José de Nicola a autoria do livro Semana de 22 - Antes do Começo, Depois do Fim, da editora Estação Brasil.

Oswald de Andrade, que teve papel fundamental na Semana de 22, também influenciou marcadamente outro artista contemporâneo, Caetano Veloso, como observa José de Nicola:

"O disco Jóia, de Caetano [1975], é uma coleção de canções de pura inspiração oswaldiana. Não à toa, ele gravou o primeiro poema do livro Pau-Brasil [de Oswald, lançado em 1925], Escapulário".

Legados

Lucas aponta diversos legados daquele encontro de artistas, dentre os quais destaca a liberdade do pensamento estético, um pensamento não conformista e a capacidade de revisar a tradição cultural brasileira. Mas ele faz uma ressalva: "Não devemos cometer um erro comum, que é fazer uma relação entre aquilo que aconteceu no Theatro Municipal e tudo o que houve na arte brasileira depois. Isso, certamente é um equívoco, porque ninguém tem que seguir aquele modelo dos modernistas".

A pintura a óleo O Abaporu, de Tarsila do Amaral. A artista não estava na Semana de 22, mas foi influenciada pelo modernismo

Nas artes cênicas, não foi diferente e o modernismo marcou presença, como observa José: "Em 1967, quando a ditadura começa a entrar em seu período mais cruel, você tem o Tropicalismo como forma de ruptura e contestação. Mas tem também naquele ano na cena teatral brasileira Zé Celso [Martinez Corrêa, diretor] montando O Rei da Vela. O texto [de Oswald] é dos anos 1930 e nunca havia sido encenado. Revolucionou a cena teatral brasileira. Então, houve influência de Oswald na poesia concreta, no Tropicalismo, na nova cena teatral brasileira...".

Nas artes plásticas, uma das mais influenciadas pela Semana de 22 foi Tarsila do Amaral, autora da emblemática pintura a óleo O Abaporu, de 1928. Na época do evento, a artista estava em Paris, estudando pintura na Academia Julian. Ali teve contato com a vanguarda europeia e com as novas tendências, mas foi só quando retornou ao Brasil que aderiu às ideias modernistas.

"Ela voltou de Paris para São Paulo em junho de 1922 e disse que aprendeu arte moderna em São Paulo. Dizia que o que havia aprendido na França estava muito perto de uma arte acadêmica", observa Lucas.

Ruptura

Uma das marcas mais importantes da Semana de Arte Moderna - e do modernismo - foi o enfrentamento ao modelo de arte vigente. A poesia modernista, por exemplo, confrontou-se com o parnasianismo, que era o movimento poético predominante.

Mas essas críticas já haviam surgido antes mesmo da Semana, como observa José: "O parnasianismo era muito rígido formalmente, buscava resgatar coisas da antiguidade clássica, sonetos descritivos da natureza, a impessoalidade, a arte pela arte... os modernistas vinham criticando isso".

Outro legado fundamental da Semana foi a dedicação de Mário de Andrade ao estudo das manifestações artísticas e culturais do povo brasileiro, a que ele daria início em 1925. "Mário se interessava de modo especial pela expressão do povo brasileiro, através da literatura oral, do folclore, do desenho infantil, das danças... as pesquisas dele abriram um vasto panorama da cultura popular", diz a pesquisadora baiana Edilene Matos.