Cena de Almir e Gabriel Sater tocando em Pantanal vai ao ar hoje (9)

No capítulo desta segunda-feira (9) de Pantanal, o público verá um encontro daqueles na telinha: Almir Sater e Gabriel Sater, pai e filho na vida real, vão tocar juntos uma linda homenagem ao peão José Leôncio (Marcos Palmeira). Almir vive Eugênio, o comandante da chalana nas águas da região, e Gabriel vive Trindade, personagem que embarcou na trama no último fim de semana.

Na primeira versão de Pantanal, Almir viveu o papel que agora é defendido pelo filho Gabriel.

Veja o resumo da semana:

Segunda-feira (9)

Trindade chega à fazenda de José Leôncio. Juma pede para ir embora, e Jove se irrita. Trindade explica para Tadeu e Tibério como salvou o Velho do Rio. José Leôncio desconfia da história de Muda. Guta acompanha Alcides até a tapera de Juma. Juma ameaça Madeleine, e Zaquieu tenta acalmar a moça. Muda fala sobre o Velho do Rio para Filó. Guta e Alcides veem uma sucuri numa canoa à deriva no rio. Nayara pensa em se vingar de Jove. Tenório se explica para José Leôncio e o questiona sobre o futuro de seus negócios. Trindade afirma que a sucuri na canoa é o Velho do Rio.

Terça-feira (10)

José Leôncio fica intrigado com a sucuri navegando na canoa. Tenório avisa a Guta que se tornou sócio de José Leôncio. José Leôncio reage ao menosprezo de Tenório por Tadeu. Maria Bruaca desconfia das viagens de Tenório. Mariana manda Jove voltar ao Pantanal para lutar por seus direitos. Jove se declara a Juma. José Leôncio suspende as remessas de dinheiro para Jove. Irma se magoa com Jove. Gustavo pede para Madeleine conversar com Nayara. Zaquieu alerta sobre o comportamento de Juma e Jove.

Quarta-feira (11)

Filó se preocupa com Muda e Levi. Tibério conta a Tadeu que pensa em se casar com Muda. Madeleine tenta convencer Jove de que a relação do filho com Juma não dará certo. Gustavo aconselha Nayara a evitar um confronto direto com Jove. Jove deixa claro para Nayara que ama Juma, e dá permissão à ex-namorada para dizer aos seus seguidores que os dois permanecem juntos. Levi sente ciúmes de Muda com Tibério. José Leôncio se decepciona com uma decisão de Tadeu. Filó alerta Tibério para ficar de olho em Muda. Tibério flagra Levi assediando Muda.

Quinta-feira (12)

Tibério protege Muda de Levi. Tadeu escuta José Leôncio dizer que não deveria tê-lo colocado à frente da venda dos bois. Jove procura Gustavo para saber a verdade sobre a separação de seus pais. Jove chega a tempo de impedir Mariana de mandar Juma para casa e avisa à avó que ambos voltarão para o Pantanal. Tadeu resolve ir com Tibério para Aquidauana desfazer a venda dos bois sem avisar a José Leôncio. Juma fica surpresa ao ver que Muda está falando. Jove deixa José Leôncio estarrecido ao avisar ao pai que voltou para o Pantanal para ficar com Juma.

Sexta-feira (13)

Jove questiona a história que Muda conta para justificar a recuperação da voz. José Leôncio comenta com Filó que Tadeu não tem tino para os negócios. Tadeu se sente vitorioso ao conseguir desfazer o contrato da venda dos bois. Tenório esconde de Guta seus negócios escusos. Levi diz a Muda que enfrenta Tibério pelo amor que sente por ela. Juma tenta convencer Jove a montar a cavalo. Guta se entristece ao saber que Jove está morando com Juma. Juma desconfia de Muda. Madeleine dispensa Nayara. José Leôncio se surpreende com o desempenho de Tadeu e Tibério. Trindade diz a José Leôncio que viu a imagem do patrão nos olhos do Velho do Rio.

Sábado (14)

Trindade diz a José Leôncio que o Velho do Rio poder ser Joventino. José Leôncio conta para Tibério a história que viveu com Generosa. O Velho do Rio observa José Leôncio. Trindade alerta Levi sobre Tibério. Nayara posta uma mensagem sincera em seu perfil, que repercute na rede social. Os funcionários de Mariana reclamam do salário. Juma avisa a Jove que ele está livre para ir embora. Filó diz a José Leôncio que o fazendeiro deveria agradecer por ter dois filhos que não brigam por herança. O Velho do Rio chama Jove de neto. Jove deixa Juma, José Leôncio, Muda e Tibério estupefatos ao aparecer galopando sobre um cavalo.