Cena de beijo em 'Vai na Fé' é cortada; Globo se pronuncia

A cena de beijo entre Helena (Priscila Sztejnman) e Clara (Regiane Alves) na novela Vai na Fé, que estava prevista no resumo dos capítulos, foi cortada e causou uma grande repercussão nas redes sociais, na noite de quarta-feira, 10. Diante da situação, a Rede Globo se pronunciou para explicar o ocorrido.

"Toda novela está sujeita a edição. Uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas. Isso, inclusive, é sinalizado nos resumos de capítulos divulgados pela Globo", diz o comunicado, enviado pela assessoria de imprensa da emissora.

O público estava à espera da cena mas teve que se contentar apenas com o momento anterior ao beijo, em que as duas personagens estão se alongando muito próximas uma da outra. A hashtag Queremos beijo Clarena e Globo apoia censura ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.

Regiane Alves e Priscila Sztejnman chegaram a se manifestar após tamanha repercussão. "Devagar e sempre... Um passo de cada vez para a construção de um futuro onde todas as formas de amor possam ser aceitas e celebradas", escreveu Regiane.

"Eu e @regianealves estamos muito felizes com o tanto de carinho que estamos recebendo de vocês! Obrigada! Que novela linda estamos fazendo! Que história linda estamos contando! Feliz de fazer parte disso tudo!", comentou Priscila.