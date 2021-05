Cena de Minha Mãe é uma Peça 3 chama a atenção de internautas

Fenômeno de bilheteria que recebeu homenagem até da diva pop americana Beyoncé, o ator Paulo Gustavo emocionou o Brasil mais uma vez, durante a exibição do filme Minha Mãe é uma Peça 3, na noite de quarta-feira (5), na Globo. Na cena, o ator aparece no papel da irreverente Dona Hermínia e encontra seu marido, Thales Bretas, passeando na rua com os bebês do casal na vida real, Gael e Romeu.

"Essa cena do Paulo Gustavo encontrando o marido e os filhos quebrou meu coração", disse uma internauta. "Pra quem não sabe eu desabei de chorar aqui", comentou outra. O humorista, que morreu em decorrência da covid-19, nesta terça-feira (4), levou mais de 4 milhões de pessoas ao teatro com o sucesso Minha Mãe é Uma Peça e se tornou a maior bilheteria da história do cinema brasileiro.

Em menos de um mês, Paulo Gustavo levou 11 milhões de espectadores ao cinema para ver a terceira parte da franquia inspirada em sua mãe, Déa Lúcia. Lançado em dezembro de 2019, Minha Mãe é uma Peça 3 arrecadou R$ 198 milhões e se firmou como a maior bilheteria do país, superando filmes internacionais como Star Wars e Frozen 2 nas bilheterias nacionais.

De acordo com o site Box Office Mojo, Minha Mãe é uma Peça: O Filme (2013), Minha Mãe é uma Peça 2 (2016) e o terceiro filme, juntos, levaram mais de 30 milhões de brasileiros aos cinemas. Mas Paulo Gustavo não se resume a Minha Mãe é uma Peça: Minha Vida em Marte, por exemplo, filme com a atriz Mônica Martelli, levou 5 milhões de pessoas ao cinema.

Seu currículo inclui, ainda, peças de destaque como Hiperativo, 220 Volts e On-line, além de cinco programas que derivam em boa parte dos palcos: 220 Volts - A Série; Paulo Gustavo na Estrada; A Vila; Além da Ilha; e Vai Que Cola, série que terá uma seleção de episódios da sétima temporada exibida na Globo, nas noites de sábado, depois de Império, a partir deste sábado (8).

A seguir, listamos séries e filmes que marcaram seus mais de 15 anos de carreira, junto com os locais de exibição. Confira.

Minha Mãe é Uma Peça 3: O Filme (2019)

Disponível no Telecine, Google Play e Apple TV

Sinopse: Dona Hermínia descobre que sua filha está grávida de um cara que mal conhece e que o filho está noivo. Sofrendo ao ver os dois formando suas próprias famílias, ela decide focar nos preparativos do casório. Com o apoio da diarista e das irmãs, a matriarca terá que driblar a sogra do filho, além de lidar com as investidas do ex-marido.

Minha Mãe é Uma Peça 2: O Filme (2016)

Disponível no Globoplay, Telecine, Looke, Apple TV e Megapix (canal da Globosat exibirá no domingo (9), às 17h15)

Sinopse: A vida de Dona Hermínia vira de cabeça para baixo quando sua filha revela que vai se mudar. Rica, depois de apresentar um bem-sucedido programa de TV, a mãe superprotetora vai ter que lidar com a síndrome do ninho vazio. Para completar, seu primogênito vai aparecer com o neto e sua irmã fará uma visitinha inesperada.

Minha Mãe é Uma Peça: O Filme (2013)

Disponível no Globoplay, Telecine, Now, Google Play, Apple TV

Sinopse: Dona Hermínia é uma mulher de meia idade, divorciada e mãe dedicada. Talvez até demais para o gosto de seus filhos, que a consideram chata. Desprezada, ela decide sair de casa sem avisar, deixando todos preocupados, e vai passar um tempo na casa de sua tia para desabafar e relembrar o passado.

Minha Vida em Marte (2018)

Disponível no Telecine, Globoplay, Google Play, Looke e Apple TV

Sinopse: Mulher enfrenta um casamento em crise. Quando o divórcio acontece, ela conta com seu fiel amigo na jornada de autoconhecimento. Juntos, os dois vão da diversão às reflexões mais profundas.

Vai Que Cola: O Filme (2015)

Disponível no Telecine e Globoplay

Sinopse: Após ser vítima de um golpe, homem se muda para a pensão da Dona Jô. Porém, ele recupera sua cobertura no Leblon e agora vai ter que levar junto todos os moradores da pensão.

Os Homens São de Marte... E é pra Lá que Eu Vou! (2014)

Disponível no Telecine e Globoplay

Sinopse: Produtora de 39 anos trabalha organizando cerimônias de casamento e lida com diferentes tipos de homens. Solteira, ela é devota do amor e está à procura do par perfeito.

Paulo Gustavo na Estrada (2014)

Disponível no Globoplay, Now e Vivo Play

Sinopse: Série mostra os bastidores da turnê 2013 que Paulo Gustavo pelo Brasil com os espetáculos Minha Mãe é uma Peça e Hiperativo.

220 Volts (2011)

Disponível no Globoplay

Na série composta por cinco temporadas, o ator interpreta seus personagens mais emblemáticos, como Dona Hermínia, Senhora dos Absurdos, Mulher Feia e Sem Noção.