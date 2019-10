Cena forte: goleiro do Tottenham sofre grave lesão e deixa jogo em ambulância

O sábado (5) começou com cenas fortes para os amantes de futebol. Nesta manhã, com apenas três minutos de bola rolando entre Brighton e Tottenham, pelo Campeonato Inglês, o goleiro francês Lloris sofreu uma grave lesão no braço e precisou deixar o estádio em uma ambulância.

O atleta soltou a bola ao sair para agarrar um cruzamento e, quando caiu no chão, viu Neal Maupay abrir o placar. Na queda, Lloris dobrou o braço esquerdo para trás e gritou de dor. A suspeita é que ele tenha sofrido uma fratura, o que deve tirá-lo do restante da temporada.

O francês precisou ser retirado de campo em uma maca e foi levado imediatamente para o hospital.

Foto: AFP



O goleiro foi substituído pelo argentino Paulo Gazzaniga, que sofreu outros dois gols. O jogo terminou com o placar de 3x0 para o Brighton. A derrota manteve o Tottenham com 11 pontos, em queda na classificação.

Já o Brighton, que teve sua primeira vitória sobre o time de Londres na história da Premier League, deu fim a um jejum de sete meses sem vencer em casa.