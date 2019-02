Cenas de Carnaval: humor e polêmica

O Carnaval é o ponto alto da música baiana e muitos artistas, sobretudo os menores, veem a chance de ganhar uma grana a mais. Para isso, usam toda a criatividade e o humor para tentar emplacar um hit.

A equação pode gerar uma canção engraçada, mas também causar polêmica, como a que ocorreu em 2010. A banda Ó Báck lançou Lobo Mau, que usava a história de Chapeuzinho Vermelho para um refrão para lá de malicioso.

Muitos foliões adoram, mas, naquele ano, Carla Perez e Tatau, por exemplo, não tocaram a música e ambos alegaram uma espécie de estímulo à pedofilia e à violência contra a mulher para não atender ao pedido do público.

O Carnaval é um momento em que os limites se perdem um pouco, mas é preciso, realmente, ir com calma em determinados assuntos e também utilizar a exposição que existe na festa para amplificar mensagens que possam ajudar na conscientização de alguns dos mais graves problemas do país.

O baiano já nasce com PhD em criatividade e pode usá-la sempre para o bem.

Ivete Sangalo e Márcio Victor cantam Lobo Mau no Carnaval 2010 (Antonio Saturnino/Arquivo CORREIO) Foliões se fantasiam se baseando na música no mesmo ano (Robson Mendes/Arquivo CORREIO)