Cenas de Carnaval: Os Mascarados

No final dos anos 90, o Carnaval precisava mudar. No auge dos blocos de trio, da segregação social, o Os Mascarados foi criado com uma proposta: agregar. Para isso, nada melhor que ser livre.

Em tempos que o público LGBT+ só tinha o espaço espremido do Beco da Off, o bloco deu a chance de uma folia mais inclusiva, sem preconceitos e cheia de colorido, principalmente na fantasia, única obrigação para participar da festa, aberta a todos que se sintam à vontade para compartilhar o espaço público.

A corda, que servia apenas para delimitar um espaço, ao invés de segregá-lo, ficou cada vez mais cheia e Os Mascarados, puxado por dez anos por Margareth Menezes, não só ajudaram a tornar o Carnaval mais inclusivo como também a trazer a tradição das fantasias de volta, sempre saindo nas noites de quinta-feira, no Circuito Barra-Ondina.

Em 2019, quando completa 20 anos, o Os Mascarados vai homenagear Margareth, peça fundamental para o sucesso do bloco, que tem até ‘rei’ e ‘rainha’. Escolha a sua fantasia e seja feliz.

Carnaval 2012 (Arisson Marinho/Arquivo CORREIO) Carnaval 2013 (Marina Silva/Arquivo CORREIO) Carnaval 2013 (Marina Silva/Arquivo CORREIO) Carnaval 2015 (Betto Jr./Arquivo CORREIO) Carnaval 2009 (Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO) Carnaval 2012 (Arisson Marinho/Arquivo CORREIO)