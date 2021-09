Cenas de um Casamento ganha versão atualizada com Oscar Isaac e Jessica Chastain

Em 1973, o diretor sueco Ingmar Bergman lançou uma de suas obras mais conhecidas: Cenas de um Casamento, análise de um relacionamento em crise. A produção, que ganhou versões no formato de minissérie e filme na época, recebe em 2021 uma roupagem contemporânea feita pela HBO, com os atores Jessica Chastain e Oscar Isaac assumindo os marcantes papéis de Liv Ullmann e Erland Josephson.

Aos familiarizados, é de notar que a essência se mantém: elementos como a divisão em capítulos, a passagem silenciosa do tempo e os altos níveis de dramaticidade e tensão estão presentes nos cinco episódios da minissérie, que serão exibidos aos domingos, a partir deste dia 12. No entanto, as performances de Chastain e Isaac atualizam a narrativa de forma singular, criando novas perspectivas sobre esse casal e suas perturbações.

Erland Josephson e Liv Ullmann no filme original de Bergman (reprodução)

Monogamia, traição, arrependimento e libertação são alguns dos temas abordados pelo roteiro e pela direção, com assinaturas de Hagai Levi e Amy Herzog. Assim como a finitude de alguns sentimentos, a exploração dos mesmos ambientes na maioria dos capítulos mantém elevada a sensação de confinamento — e de uma intensa sessão de cura que somente os cônjuges podem concluir. Os episódios também serão lançados na HBO Max.

Veja o trailer: