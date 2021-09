Cenas lamentáveis: torcedores invadem campo na França para brigar

A partida entre Angers e Olympique de Marselha, pela 7ª rodada do Campeonato Francês, na última quarta-feira (22), terminou com cenas lamentáveis. Após o fim do empate em 0x0, torcedores do time visitante invadiram o campo para brigar com a torcida da equipe anfitriã.

A confusão foi tanta que seguranças presentes no estádio Jean- Bounin, em Paris, tiveram que intervir para evitar que algo pior acontecesse. Veja:

É a segunda vez, em menos de uma semana, que há invasão de campo em um jogo do Campeonato Francês. No último sábado (18), torcedores do Lens entraram no gramado do estádio Felix Bollaert para tentar chegar o setor visitante e atacar os fãs do Lille.

A polícia francesa e os seguranças particulares do estádio precisaram intervir para parar a briga. Além disso, o sistema de irrigação foi ligado, atirando água nos vândalos e ajudando as autoridades a controlarem a situação. Por causa da confusão, o início do segundo tempo foi adiado por vários minutos.