Cenógrafo baiano cria cidade cenográfica que reproduz vila do século 16 em Minas Gerais

(Marina Silva/Correio)

Moacyr Gramacho realizou o trabalho durante as férias do TCA

O arquiteto e cenógrafo baiano Moacyr Gramacho assina a direção de arte do filme As Órfãs da Rainha, da cineasta Elza Cataldo, que chega aos cinemas de todo o país no próximo dia 11. O artista criou uma vila cenográfica na Zona da Mata Mineira que reproduz o Brasil de 1580, ano em que a história se passa. Gramacho conta que além dele, diversos outros baianos participaram da produção de arte do filme. “Foi uma experiência incrível, com uma equipe afinada que tem expertise com produção audiovisual”, conta.

(Divulgação)

Capela do século q6 integra a cidade cenográfica

Desafios

De acordo com o diretor de arte, foram muitos os desafios para a realização de uma obra histórica. “Pela inexistência de edificações do século 16, o roteiro exigia uma configuração específica das casas e da localização da capela, daí tivemos que construir uma cidade cenográfica que consumiram dois anos de trabalho e muitas idas e vindas à locação numa fazenda em Tocantins, a 280 km de Belo Horizonte”, diz Moacyr Gramacho.

Pássaros e Ninhos: uma das obras feitas com reciclados (Divulgação)

Arte reciclada

Salvador é o próximo destino da exposição interativa e itinerante Reciclos – Criando Novas Perspectivas, que cumpre temporada de 6 a 28 deste mês maio, no Shopping Bela Vista. Com acervo e espaços interativos produzidos a partir de resíduos recicláveis, a mostra realizada pela Rede Educare reúne nove obras de arte produzidas com latas de alumínio, fios elétricos, isopor, plástico, papelão, vidro, madeira, ferro e outros metais, promovendo uma reflexão sobre consumo, reciclagem e sustentabilidade. Com curadoria do ativista ambiental e grafiteiro Mundano, a expo que tem visitação gratuita, conta ainda com uma galeria de fotos com 15 imagens de catadores brasileiros oriundas do livro Recicladores de Sonhos.

Arte reciclada II

A abertura da Reciclos – Criando Novas Perspectivas para convidados acontece nesta quarta-feira (5), com a presença de uma das catadoras fotografadas, a baiana Jeane dos Santos, da cooperativa CanaRecicla, situada em Canabrava, na capital baiana, e do do artista visual Subtu, autor da instalação com 701 garrafas de vidro e isopor, que é destaque na mostra.

(Foto: Mateus Andrade/Divulgação)

Giuseppe Salvetti e Everty Rocha comandam o Boteco Português

Pequeno almoço

O Boteco Português, na orla do Rio Vermelho, segue com seu objetivo de ser um pedaço de Portugal na Bahia e, a partir desta quinta-feira (6) passará a oferecer, aos sábados e domingos, café da manhã - ou pequeno almoço, como os portugueses chamam - das 7h30 às 11h. A proposta dos sócios Giuseppe Salvetti e Everty Rocha é sair do convencional que já é servido em outros estabelecimentos em Salvador. Eles apostam em um menu com diversas opções de inspiração lusitana.

(Divulgação)

Artista plástico Sanagê Cardoso expõe no MAB

Ossos do ofício

O artista plástico Sanagê Cardoso desembarca em Salvador com sua exposição Sanagê Pele e Osso, que ficará exposta no MAB - Museu de Arte da Bahia, de 11 de maio a 15 de junho. A exposição, que conta com a curadoria de Carlos Silva e já passou por Brasília, Blumenau (SC), Recife e Niterói, é um convite ao público a uma imersão estética e sensorial à questão racial e suas consequências na sociedade contemporânea brasileira e é resultado de mais de quatro anos de pesquisas de materiais e de texturas. O artista faz experimentação com textura e cor de peles, ossos, fissuras e ligamentos, que o aproximou de um tema que lhe é muito próximo: a diáspora africana e suas consequências.

(Divulgação)

O chef Marcelo Fugita será o anfitrião da cozinha do Soho

Bodas de prata

Karine Queiroz, Bartô Feitosa, e Jel Queiroz são os anfitriões do jantar de celebração dos 25 anos do restaurante Soho no próximo dia 10, às 20h. Na cozinha, o chef Marcelo Fugita vai dividir a bancada com Dante e Kafe Bassi (Manga), Fabrício Lemos e Lisiane Arouca (Grupo Origem), Kaywa Hilton (Boia) e Peu Mesquita (Pepo) que prepararão um menu em sete etapas.

Orixás

Com obras espalhadas por diversas partes do mundo e reconhecido como o Pintor dos Orixás, o artista plástico baiano Ed Ribeiro realizará a exposição Conecte-se Com o Sagrado, durante o 1º Encontro Regional Afromineiridades, que acontece de 5 a 20 deste mês, na Casa de Cultura Gabriela Mendonça, em Conselheiro Lafaiete (Minas Gerais). O evento tem como objetivo fomentar a visibilidade sobre a ancestralidade dos grupos culturais de raízes afro e disseminar a cultura do Candomblé através da arte e rodas de conversa.

(Divulgação)

Cena do filme Vozes do Rio

Mulheres Ribeirinhas

O filme Rio de Vozes, dos diretores Andrea Santana e Jean-Pierre Duret, que tem produção executiva do francês radicado na Bahia Bernard Attal e Gel Santan está fazendo uma turnê vitoriosa pelos cinemas de 25 cidades da França. A obra, que foi rodada na Bahia, é um documentário que conta a história de mulheres ribeirinhas que vivem às margens do Rio São Francisco. Na semana passada, o filme foi exibido no Festival de Cinema Brasileiro na França.