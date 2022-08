Censo demográfico começa nessa segunda-feira; conheça as novidades

A décima terceira edição do censo demográfico brasileiro terá início nessa segunda-feira, 01, em toda a Bahia. Para saber mais sobre o processo, o jornal Correio entrevistou o superintendente da unidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Bahia André Urpia, que detalhou os cuidados com segurança e as ferramentas que garantirão mais rapidez e precisão no levantamento dos dados da população.

A ação na manhã de domingo, 31, serviu para reforçar a importância de receber o recenseador e responder ao Censo 2022 (Foto: Divulgação)

Nesse último domingo, inclusive, as equipes do IBGE estiveram na orla de Salvador sensibilizando à população para receber e responder o censo que terá muitas novidades nessa edição.

Vale destacar que, dessa vez, os recenseadores aplicarão dois questionários: um mais curto, com 26 perguntas, que todos os domicílios respondem, e um maior, com 77, que só uma parte dos domicílios respondem (cerca de 10% dos domicílios do país). O tempo de resposta para o questionário curto é de entre 5 e 10 minutos; para responder o questionário mais longo, são necessários entre 15 e 20 minutos em média.

Na edição de 2022, o Censo terá, pela primeira vez, informações sobre pessoas com diagnóstico de autismo, quilombolas e dados por bairros de Salvador. Também pela primeira vez, o IBGE vai georreferenciar todos os domicílios visitados, identificando as coordenadas geográficas (latitude e longitude). A população poderá responder o questionário do Censo presencialmente, durante a visita do recenseador, ou, nesse momento, escolher responder pela internet ou por telefone.

Caso a escolha recaia sobre a internet, o morador será cadastrado e receberá, por e-mail, um link com senha, contando com um prazo de sete dias para responder. Para quem escolher a via telefônica, será agendada uma ligação feita pela equipe do IBGE, para coletar as informações.

O superintendente André Urpia alertou para a importância do Censo que será usado como base para os cálculos do Fundo de Participação dos Municípios (Foto: Divulgação)

1. Após dois adiamentos por conta da pandemia e toda a falta de recursos. Como será realizado o Censo 2022?

O censo demográfico desse ano foi extremamente aguardado e o IBGE se preparou muito para alcançar a meta de chegar a todos os domicílios baianos, buscando saber quantos somos, como vivemos, com que estrutura, qual a escolaridade média, entre outras questões. Também buscamos aproveitar e otimizar ferramentas para que a pesquisa pudesse ficar mais simples e possibilitasse coletar o máximo de informações num tempo menor para que o incômodo gerado fosse o menor possível.

Assim, dividimos o estado em 49 grandes áreas. Essas áreas foram separadas em 104 sub áreas e implantamos 486 postos em todos os setores censitários. Na Bahia, são cerca de 5 milhões de domicílios a serem visitados e estimamos contar algo em torno de 15 milhões de pessoas; Em Salvador são cerca de 1,1 milhão de domicílios e a estimativa é contar algo em torno de 3 milhões de pessoas.

2. Como vocês atuarão em áreas de difícil acesso na capital e no interior? Onde estão os maiores gargalos para a realização do censo?

Nos últimos dois anos, estivemos desenvolvendo uma parceria com órgãos como a Defesa Civil e os agentes do Programa de Saúde da Família, vidando justamente conhecer áreas onde o estado não estava tão presente para sensibilizar os moradores dessa área sobre a importância do censo demográfico. Nessas oportunidades, também aproveitamos para conversar com lideranças comunitárias, visando justamente o apoio para acessarmos todos os locais.

Na região metropolitana, nossos gargalos também estão em condomínios que usam as portarias digitais. No entanto, estamos buscando justamente a sensibilização das pessoas para que facilitem o acesso e de fato participem do censo.

3. Como vocês sensibilizam as comunidades para a importância do censo e como a população pode contribuir?

Buscamos mostrar que os dados são absolutamente sigilosos e só serão usados com a finalidade estatística. Mostramos que os dados coletados vão ajudar ao desenvolvimento de políticas públicas, além de também fornecerem informações importantes para a iniciativa privada, especialmente nesse momento de reconstrução da economia, onde os dados poderão apontar locais e possibilidades de novos negócios.

4. Quais as novidades para essa edição?

Nesta edição de 2022, o Censo terá, pela primeira vez, informações sobre pessoas com diagnóstico de autismo, quilombolas e dados por bairros de Salvador. Tudo feito com o georreferenciamento todos os domicílios visitados, fato que possibilitará acompanhar o trabalho do recenseador quase em tempo real, mostrando de modo imediato as áreas que precisarão ser contempladas.

A possibilidade do cidadão poder escolher a forma de responder o questionário também é um ganho, pois permite que a pesquisa seja feita de modo presencial, mas também abre a possibilidade que haja uma versão na internet ou por telefone, facilitando para aqueles que não desejam ter contato físico.

Vale lembrar que o Censo é a única pesquisa estatística oficial que traz informações sobre os seguintes temas: religião, indígenas, deficiência, fecundidade, nupcialidade, migração/ deslocamento para trabalho ou estudo, aglomerados subnormais (favelas e assemelhados) e as características do entorno dos domicílios em áreas urbanas.

5. Quando os resultados estarão disponíveis?

A pesquisa começa amanhã e deve durar três meses, indo até o fim de outubro. Se houver a necessidade, usaremos o mês de novembro para finalizar algo que por ventura venha ser necessário, mas a previsão é divulgar os primeiros resultados em dezembro deste ano. Vamos precisar concluir dentro desse prazo até porque os dados obtidos no censo nortearão os cálculos para o Fundo de Participação dos Municípios.





Como reconhecer o recenseador?

Em tempos de tantos golpes, todo o cuidado é pouco com a segurança e, por isso mesmo, o IBGE pontua alguns cuidados na hora de identificar os recenseadores.

De acordo com André Urpia, todos os recenseadores estarão identificados pelo uniforme, colete e boné do IBGE, além de levarem o dispositivo móvel de coleta (DMC). “Eles usam um crachá com foto, onde existe um QR Code que aponta para um site no qual é possível confirmar a identidade dessas pessoas”, esclarece o superintendente.

Os recenseadores estarão identificados com farda, boné, crachá e documento com foto, mas a população pode checar as identidades através do site do IBGE (Foto: Divulgação)

Além disso, é possível também ter essa confirmação de identidade pelo 0800 721 8181 ou pelo site respondendo.ibge.gov.br. Todos os recenseadores também estão orientados a usar máscara e buscar manter o máximo de distanciamento possível no momento da coleta, seguindo rigorosamente os protocolos sanitários vigentes nos diversos municípios, durante o período da coleta.





Censo gera mais de 14 mil empregos na Bahia

A experiência como recenseador é nova para o profissional em Recursos Humanos, José Eduardo Sena, 54. Ele atuará na área onde nasceu e cresceu: a Cidade Baixa. “Essa será a oportunidade de colocar em prática tudo o que aprendemos nesse período de preparação e estamos ansiosos para saber como as coisas acontecerão na prática”, reconheceu.

José Eduardo (à direita) comemora a nova experiência e destaca que as tecnologias deixarão o processo mais rápido e eficiente (Foto: Acervo pessoal)

Com uma paixão especial por aquela área da cidade, ele também espera que a população colabore recebendo bem os recenseadores. “Os resultados do censo trarão melhoria para a qualidade de vida de todos, especialmente, porque as novas tecnologias prometem deixar o processo muito mais rápido e eficaz”, destaca.

Para a realização do censo 2022, foram contratadas, no estado, cerca de 14,3 mil pessoas, sendo quase 12,5 mil recenseadores. Na capital, foram cerca de 2.900 contratados, sendo por volta de 2.600 recenseadores. O Censo Demográfico tem um orçamento total de cerca de R$ 2,3 bilhões.