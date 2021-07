Censura ao teatro baiano nos anos 80 é tema de livro

Uma espécie de inventário emotivo, histórico, dramatúrgico e artístico sobre o teatro baiano, o livro “Atto em 3 Atos & Memórias da Censura” (298 páginas, Editora do Teatro Popular de Ilhéus) será lançado nesta quarta-feira (14), às 19h, em evento on-line no YouTube do Festival de Teatro da Caatinga. O lançamento da obra do dramaturgo Paulo Atto terá, ainda, a transmissão de um debate no dia 21, às 19h, sobre teatro e censura.

Para o evento de estreia, atores e atrizes consagrados gravaram depoimentos em vídeo e interpretações de trechos do livro. Entre eles, estão Hebe Alves, Frank Menezes, Andrea Elia, Selma Santos, Claudia di Moura e Ricardo Castro. Jovens atores de Irecê, do Núcleo Caatinga da Cia. Avatar, também vão participar da releitura. Já o debate do dia 21 vai contar com a participação do diretor, professor e dramaturgo Luiz Marfuz, que assina o prefácio do livro.

O objetivo da obra é contribuir com a história do teatro de grupo na Bahia, em um período que, embora estivesse em um processo lento e gradual de abertura, o teatro enfrentava a censura. Além dos textos, o livro reúne matérias publicadas na imprensa, na época, relativas às montagens; fotos dos espetáculos; e depoimento do próprio autor sobre as condições de produção, os processos criativos e o contexto histórico.

O livro conta, ainda, com uma apresentação sobre cada montagem e uma espécie de “memorial afetivo” - como o próprio dramaturgo define - composto por bilhetes deixados pelos autores, histórias de bastidores, anotações de cena, cartazes e panfletos. Além de anotações da direção, pequenas histórias, cartas, observações sobre ensaios.

"O livro recupera uma parte importante da minha história, nas origens, quando eu começo a minha trajetória teatral como dramaturgo", destaca Paulo. No livro, o autor compartilha em primeira pessoa sua vivência com a censura de então, que "tentava cercear nossa liberdade criativa", conta. "Uma censura institucional, que tinha censores, que tinha departamento", alerta.

No prefácio, Marfuz destaca que, “da década de 80 para cá, a obra artística de Paulo Atto vem se desenvolvendo numa escala ascendente, crescendo em complexidade estrutural e temática". O texto relembra, ainda, produções de Atto como “A Conferência” (2013), escrita a partir do livro As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino, e Teatro La independência (2018), ambas indicadas ao Prêmio Braskem de Teatro de Melhor Texto.

"Justos reconhecimentos a quem vem na contracorrente da massificação, em busca de um teatro pleno de inquietações, que recusa o apelo fácil, e se impõe como marca de atitude e presença no mundo", diz Marfuz. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, via Lei Aldir Blanc.

Serviço

O quê: Lançamento do livro “Atto em 3 Atos & Memórias da Censura”, de Paulo Atto

Quando: Quarta-feira (14), às 19h, e dia 21, às 19h

Transmissão: no YouTube do Festival de Teatro da Caatinga