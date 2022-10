Centenário de Pasolini é homenageado em mostra do XVIII Panorama Coisa de Cinema

O centenário do nascimento do diretor italianoa Pier Paolo Pasolini será comemorado no XVIII Panorama Internacional Coisa de Cinema, que acontece de 3 a 9 de novembro, no Cine Metha - Glauber Rocha. Em sua volta ao formato presencial, o festival exibirá cópias restauradas de seis filmes do cineasta, dramaturgo, ator, poeta e escritor italiano, na mostra O Cinema Segundo Pasolini, promovida pelo Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro.

Considerado um marco de transição na filmografia de Pasolini, especialmente pela sua imersão no neorealismo, Mamma Roma (1962) é um dos destaques da mostra. Protagonizado por Anna Magnani - premiada por esse trabalho no Festival de Veneza -, o filme gira em torno de uma prostituta de Roma e sua luta para oferecer uma vida digna ao filho.

Em um outro olhar sobre pessoas à margem da sociedade, Accattone (1961) traz Vittorio, jovem cafetão que perde seu sustento quando a namorada é presa após confrontar um bando rival. Para resolver seu problema, ele tenta arrastar uma outra jovem para a prostituição, mas as coisas não acontecem como esperado.

Lançado em 1964,“O Evangelho Segundo São Mateus, um drama bíblico naturalista sobre a vida de Cristo, conquistou o Prêmio Especial do Júri no Festival de Veneza. O longa passa pelas parábolas, pela revolta, pelos milagres e pela solidão para mostrar como Jesus reuniu uma legião de seguidores e também vários inimigos.

Com horários a definir, a programação inclui ainda Gaviões e Passarinhos (1966), Rei Édipo (1967) e Comícios de Amor (1965). O XVIII Panorama conta com o patrocínio do Instituto Flávia Abubakir e tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.