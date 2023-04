Centenas de famílias do MST são retiradas de acampamento na Chapada Diamantina

Centenas de famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foram retiradas, na tarde desta quinta-feira (27), de uma área de ocupação no município de Planaltino, na região da Chapada Diamantina.



Segundo o MST, esta foi a terceira vez que as famílias do acampamento Estrela Vive foram despejadas da área da empresa Ferbasa. A fazenda havia sido reocupada no dia 30 de março, quando integrantes retomaram plantios e construção dos barracos que haviam sido destruídos no últimos despejo.



Ainda segundo o movimento, a ameaça de um novo despejo já estava circulando, porém sem nenhum comunicado oficial. Os sem-terra afirmam que a fazenda da empresa Ferbasa é "uma terra abandonada e improdutiva, local que não gerava emprego ou servia de moradia".

(Divulgação/MST) (Divulgação/MST) (Divulgação/MST) (Divulgação/MST)

O MST ainda acrescentou que as famílias do acampamento não tem para onde ir, e que a fazenda era "fonte de moradia e trabalho para centenas de famílias que já produzem seus alimentos, e são comercializados a toda região do município de Planaltino".

Em nota, a Ferbasa, única produtora integrada de ferrocromo das Américas, informou que ocorreu nesta quinta (27) uma reintegração de posse determinada pela Justiça na Fazenda Reunidas Louro, de propriedade da empresa, no município de Planaltino.

"A Ferbasa reafirma que sempre esteve aberta ao diálogo com o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra - MST e demais envolvidos. Acrescenta que vem atuando intensamente no sentido de fazer cumprir a desocupação de forma pacífica e ordeira", declarou.

Conforme o MST, as famílias saíram da área de forma pacífica e estão acampadas na estrada próxima à fazenda.