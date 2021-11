Centro Cumoa lança álbum com vinte pontos de umbanda

O feriado do dia 15 de Novembro também marca o Dia Nacional da Umbanda. Para celebrar a data, o Centro de Umbanda Mística Oxum Apará (Cumoa) lança nesta quinta-feira (18), às 19h, o álbum Encanto Umbanda e o documentário Cumoa - Uma História de Fé.

O álbum, que chega às plataformas digitais amanhã, reúne 20 faixas de pontos cantados e músicas de terreiro. O projeto foi idealizado por mãe Taiane Macêdo, cantora que dá vida às canções. Sacerdotisa e dirigente do Cumoa, Mãe Taiane é também cantora com uma história familiar ligada à música: ela é filha de Osmar Macêdo e irmã de Armandinho Macêdo. Yacoce Simões assina a direção musical do projeto.

Além do álbum, será lançado o livro Encanto Umbanda, com fotos dos orixás e giras do terreiro, letras das músicas e QR Code para acesso; e o documentário Cumoa – Uma História de Fé, produzido pela Cara de Rã Produções e dirigido por Pablo Rodrigo, que será disponibilizado no YouTube. O livro está à venda na loja Mandinga de Pajé, no Centro (R$ 30).

As músicas do álbum celebram entidades e orixás como Exu, Pombagira, Xangô, Iemanjá, Nanã, Oxum, Oxóssi, Oxalá, Ogum, Preto Velho, dentre outros. “A inspiração veio da necessidade de divulgar as músicas de terreiro, músicas de umbanda. Esse álbum é praticamente uma gira. Começa pelo incenso, passa pelo hino da Umbanda, guardiões e entidades. Então, a ideia mesmo de trazer essa música sagrada, esse canto sagrado para o maior número de umbandistas, adeptos e simpatizantes”, afirma Mãe Taiane.

Fundado em 1969 em Salvador (BA) por Mãe Hebe Macedo e Mãe Isabel Garrido, o centro atende centenas de pessoas por dia e conta com mais de 200 voluntários. Em 2019, quando o centro completou 50 anos, ganhou uma nova sede no bairro de Piatã, o que permitiu dobrar a sua capacidade de atendimento. Mãe Taiane Macedo e Pai Raimundo Rosário são os atuais sacerdotes e dirigentes do Cumoa.

“A música na Umbanda faz parte de um processo multifacetado, sendo composta pelo toque dos atabaques e outros instrumentos de percussão, palmas e a mensagem passada pela letra e poesia do ponto cantado. Todos estes elementos somados compõem uma dinâmica que ultrapassa a função ritualística, pois acaba determinando a própria identificação dos adeptos como umbandistas, sejam médiuns ou consulentes. Podemos dizer que sem música não há Umbanda”, conta Mãe Taiane. Hoje, às 19h, no Cento Cumoa, em PiAtã.