Centro da cidade aposta em Carnaval plural e inclusivo; veja atrações deste domingo

Quem disse que, no Carnaval do centro da cidade, só a cantora Anitta pode se esbaldar? Neste domingo (18), a festa continuará pulsando e misturando tradições, como o afoxé Filhos de Gandhy e o bloco Apaxes do Tororó, com atrações que trazem todo o frescor do novo cenário musical baiano em locais como o Palco Brisas.

A diversidade de atrações é tanta que, na madrugada deste sábado (17), a 'garota do Rio' não resistiu e foi conferir de perto, anonimamente, a riqueza cultural da festa no local, depois de puxar o trio no circuito Barra-Ondina.

O Carnaval do Centro também dominou a coletiva do prefeito Bruno Reis, no final da manhã deste sábado, quando o gestor público fez um balanço do Carnaval de Salvador 2023.

"O Carnaval do Centro é diferenciado, mais interativo. O verdadeiro carnaval plural pode ser visto no centro da cidade, do Carmo até a Castro Alves. É uma das experiências culturais mais ricas disponíveis no mundo: música, música, diversão, gente, cultura, informação tudo num lugar, para ver com os amigos, família, com acesso fácil, seguro e muito confortável", afirmou, ressaltando que o reposicionamento da festa na região é uma iniciativa sem volta e a tendência é que seja incrementada a cada ano.

O tradicional afoxé Filhos de Gandhy,os blocos Apaxes do Tororó, Leva Eu, Os Negões serão alguns desses destaques na programação de domingo, que ainda trará o encerramento dos projetos nos palcos fixos com as Donas do Som, na Praça Castro Alves; o Axé Pelô, no Largo de Tieta; o Palco Brisa, no Espaço Cultural da Barroquinha.

Terá ainda o After Batekoo, o Pôr do Sol e o Encontro de Trios (na Praça Castro Alves), além do Palco Multicultural, o Desfile de Fantasias de Luxo, a Arena do Samba (na Praça da Cruz Caída) e o Coreto das Orquestras, no Largo do Santo Antônio.

O desfile das fantasias de luxo foi destaque no palco Multicultural, na Praça Municipal (Foto: Jefferson Peixoto/Secom)

Todas essas iniciativas integram o Programa "Cole no Centro" que, ao longo do Carnaval, preparou 12 palcos temáticos, com mais de 100 atrações de diferentes estilos musicais, reunindo o chamado movimento alternativo soteropolitano e novas formas de consumo de música.

Para Bruno Reis, o Carnaval, especialmente em Salvador, nunca foi algo uniforme e pasteurizado como se costuma pensar, possibilitando que os foliões aproveitem desde o rock até o samba, passando pelas atrações dos blocos afro e tantos outros.

"Enquanto o circuito Barra-Ondina possui uma programação mais linear, onde o 'mainstream' elege espetáculos mais convencionais, o centro da cidade apresenta a diversidade e a interação, possibilitando que famílias e pessoas de todas as gerações e gostos possam se divertir com segurança, espaço e muita tranquilidade", pontuou.

Para quem ainda não foi conferir, vale destacar que, no palco Donas do Som, por exemplo, a presença de atrações femininas é uma marca e traz como ações complementares a discussão sobre o respeito ao corpo feminino e o combate ao machismo.

O Pôr do Sol tem como característica as apresentações no final do dia com o cenário da Baía de Todos os Santos. O tradicional Encontro de Trios será mantido na Praça Castro Alves, com Afrocidade ao lado de Baco Exu do Blues e Carlinhos Brown em parceria com Àttooxxá.

Já o Palco Brisa traz uma proposta mais suave para o Espaço Cultural da Barroquinha e tem como foco dar espaço aos novíssimos ventos da música baiana. Todos esses palco possuem programação até meia-noite. A partir daí, entra em cena o ‘after’ da Batekoo, que traz toda a potência da juventude negra de Salvador até três da manhã.

Para quem gosta do 'carnaval das antigas', o Largo de Tieta acolhe o palco Axé Pelô, com 20 artistas de diversas gerações da axé music. Na Praça Municipal, o público pode acompanhar o Palco Multicultural, trazendo como destaque o som do reggae, e o Desfile das Fantasias de Luxo LGBTQIA+.

A Praça da Cruz Caída, onde está montada a Arena do Samba, é o espaço ideal para quem não dispensa o mais brasileiro dos ritmos e, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, o Coreto das Orquestras reúne as ‘big bands’ baianas, num clima de nostalgia e muita diversão.



