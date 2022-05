Centro de Inovação celebra três anos com programação gratuita; confira

O Colabore, primeiro Centro de Inovação Público de Salvador, vai comemorar com uma programação gratuita e especial os três anos de funcionamento. O evento ocorrerá no Espaço Colabore, localizado no Parque da Cidade, no Itaigara, a partir desta terça-feira (10) e nos dias 20, 26 e 31 deste mês.

A programação oficial do evento convida o público para uma retrospectiva da história do Colabore, com rodas de conversa sobre diversos temas.

Estão previstos shows e apresentações, a exemplo da banda Maori Flock, e um happy hour, além de diversos estandes de parceiros, como o BDS-Gamer, Stand Neoenergia, Varanda Burger, Depósito da Preta Horta em Casa, Abará Temperado e Feyh Bie. Para ter acesso ao evento, será necessário apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 com, no mínimo, duas doses.

Inaugurado em 2019, o centro é uma iniciativa da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), em parceria com o Parque Social/InPacto e o SebraeLab.

Coworking

O Centro Municipal de Inovação de Impacto é o primeiro coworking público para microempresas, microempreendedores individuais, startups ou pessoas que possuam soluções de impacto social para a cidade, mas que também contribuam para atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

O centro contribui com capacitações, atendimentos, eventos, ações e programas. O ambiente conta com 16 containers, espaço inovação, salas multiuso, copa, auditório e áreas verdes.

É composto por duas instituições, o SebraeLab e a InPacto. O SebraeLab é um espaço de estímulo à criatividade, inovação e à experimentação, visando gerar conhecimento, conexões e inspirar o surgimento de novas soluções e modelos de negócio inovadores. Juntas, apoiam e promovem de forma conjunta iniciativas que fomentam o ecossistema de inovação, empreendedorismo, sustentabilidade e negócios de impacto.

Confira a programação:

Dia 10/5 (terça-feira)

14h às 14h30 (Auditório) – Lançamento do novo regulamento e site do Colabore (Tudo que você precisa saber para ter acesso ao Centro Municipal de Inovação de Impacto), com Taíse Santos (gestora da InPacto) e Patrícia Castro (gestora do SebraeLab) - Auditório;

14h30 às 15h30 (Auditório) – Rodas de conversa: A importância dos espaços de colaboração para o ecossistema de empreendedorismo e inovação em Salvador. Com Enzo Gustavo (Líder de Comunidade do HUB Salvador), José Soares (Gestor do Projeto de Educação Empreendedora no Sebrae/Ba - Vanessa Vilela (Presidente da Associação Baiana de Startups)

15h30 às 17h (Espaço Inovação) – Potências que Inspiram o ecossistema de Negócios de Impacto Socioambiental com Roseane Moreira (Minha Cesta), Tamila Santos (Afroimpacto) e Lourrani Baas (Liga Transforma).

Dia 20/5 (sexta-feira)

14h às 16h (Auditório) - Roda de conversa: Inclusão, Diversidade e Equidade, na vida! Convidados: Cídia Vieira (Humma+), Walter Dantas (Gestor Público) e Paullett Furacão (Educadora Social) Mediadora: Taiane Nazaré (Jornalista).

Dia 26/5 (quinta-feira)

14h às 17h (Espaço Inovação) - Roda de conversa: Lançamento do Container Gamer – BDS

Dia 31/5 (terça-feira)

15h às 15h15 – Institucional

15:15 às 15:45 – O Colabore: Retrospectiva (Alcance, impactos, eventos destaques e parcerias), com o subsecretário Ivan Euler (Secis);

15h45 às 16h45 – Advocacy para implementação dos ODS, com Savile Alves (co-fundadora da Solos);

16h45 às 17h45 – Roda de Conversa: Inovação Social, empreendedorismo e meio ambiente como mitigação para soluções de problemas complexos de Salvador. Flávia Paixão, Ítala Herta (Vale do Dendê e Diverssa) e André Fraga (Engenheiro Ambiental e Vereador);

18h às 20h - Fala Magna: Chico Saboya (superintendente Sebrae Pernambuco e ex-presidente do Porto Digital/PE).

21h - Banda Maori Flock.