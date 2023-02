Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT entrega mais de 5 mil preservativos na Lapa

O Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT (CPDD LGBT-Ba) promoveu, na manhã desta quarta-feira (15), uma ação para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, na estação da Lapa, contendo testagem rápida de HIV e distribuição de preservativos.

De forma itinerante em alguns pontos da cidade, a atividade é dirigida por profissionais da Instituição. Os insumos disponibilizados nos stands contém preservativos internos e externos, testes rápidos de HIV e lubrificantes, que podem ser pegos gratuitamente. Houve um total de 4.464 preservativos externos e 812 internos liberados. A testagem também é feita por fluído oral, na hora e em local reservado, que tem duração, em média, de 15 a 20 minutos.

“O objetivo da ação é promover de forma segura a realização dos testes, fazendo com que a população se conscientize em curtir o Carnaval com segurança, e reduzir os contágios de doenças sexualmente transmissíveis.” relata Renildo Barbosa, coordenador do CPDD, instrumento da Secretária de Justiça e Direitos Humanos, gerida pela instituição Beneficente Conceição Macedo.