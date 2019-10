Centro de Umbanda comemora 50 anos com espetáculo no TCA

O Centro de Umbanda Mística Oxum Apará promove um espetáculo musical beneficente na Sala Principal do Teatro Castro Alves nesta quarta-feira (30) para celebrar seus 50 anos. Unindo música, teatro e dança, o espetáculo CUMOA 50: Umbanda, Amor e Caridade marca o dia mais significativo da celebração, cujos festejos começaram na terça (29) e segue até quinta (31).

O espetáculo acontece às 21h, e tem ingressos à venda nos valores de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). O espetáculo é beneficente e toda a renda dos ingressos será revertida para a compra de alimentos não perecíveis, que serão doados a uma instituição de caridade.

Com direção artística de Daniel Arcades e direção musical de Yacoce Simões, Ana Mametto recebe no palco do TCA os convidados especiais Armandinho Macedo, Altay Veloso, Rita Benneditto e Gerônimo. No foyer do teatro, no mesmo dia, às 19h30, o teólogo e escritor Alexandre Cumino lançará o livro 'Pombagira a Deusa - Mulher Igual a Você'.

“As apresentações nos convidam a um mergulho profundo nas culturas que povoaram esse país. Os artistas e convidados envolvidos têm um olhar para a religião e, por isso, também darão um show de pertencimento e representatividade”, explica Taiane.

Fundado em 1969 por mãe Hebe Macedo e mãe Isabel Garrido, o Centro de Umbanda Mística Oxum Apará atende hoje a mais de 600 pessoas por dia, possuindo mais de 200 voluntários. O Centro ganha nova sede no dia 29 de outubro e passará a funcionar no bairro de Piatã em espaço que possibilitará dobrar a sua capacidade de atendimento. Aberta ao público e gratuita, a inauguração contará com palestra de mãe Bel, uma das fundadoras, e convidados.

“Queremos convocar os soteropolitanos a desfazer estereótipos e mergulhar nesse universo místico e poético da Umbanda, reconhecendo a importância e a presença de mulheres em cargos de liderança”, destaca mãe Taiane Macedo, atual dirigente do Centro.

Encerrando a celebração, no dia 31 o CUMOA realiza a Vivência Terapêutica sobre o Sagrado Feminino e o Culto à Pombagira, atividade gratuita e aberta a todos os interessados, realizada na nova sede, localizada na Rua Guaraçaima, 3 – Piatã.

A ideia da semana festiva, segundo pai Raimundo Rosário, também dirigente do Centro, é homenagear a Pombagira e todas as mulheres que fizeram e fazem parte do local: “a nossa celebração é um chamado ao combate à intolerância e deixa como legado uma mensagem de paz e respeito à diversidade na Umbanda”.



Serviço

CUMOA 50: Umbanda, Amor e Caridade

Datas: de 29 a 31 de outubro (terça a quinta-feira)

Programação:

29/10 – Inauguração da nova sede/Palestra mãe Bel e convidados (Nova Sede CUMOA - Gratuito)

30/10 – Espetáculo CUMOA 50: Umbanda, Amor e Caridade (Teatro Castro Alves, Abertura - 19h30, Espetáculo - 21h, Ingressos - R$ 10 inteira e R$ 5 meia-entrada)

31/10 – Vivência Terapêutica sobre o Sagrado Feminino e o Culto à Pombagira (Nova Sede CUMOA - Gratuito)

Endereço: NOVA Sede CUMOA - Rua Guaraçaima, 3 – Piatã

Vendas Espetáculo: Bilheteria do TCA, SACs dos shoppings Barra e Bela Vista ou no www.ingressorapido.com.br.

Informações: (71) 3561-1067