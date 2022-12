Centro Histórico realiza seu primeiro Pré-Reveillon com shows gratuitos

O Centro Histórico de Salvador vai viver seu primeiro Pré-Reveillon nos dias 22, 23, 25 e 26 de dezembro, com shows gratuitos e gastronomia pensada especialmente para a ocasião. Num palco montado no Largo do Cruzeiro de São Francisco serão realizadas apresentações de grupos musicais e artistas baianos, distribuídos pelos quatro dias, começando sempre às 16h e terminando às 22h.

No entorno, num verdadeiro pólo gastronômico do Pelourinho, restaurantes oferecerão menus para happy-hour. Assim, além de oferecer aos turistas que estão em nossa cidade uma opção a mais de lazer, o Pré-Reveillon do Centro Histórico atrairá também o morador de Salvador para uma das áreas mais bonitas e importantes da cidade.

Na sexta (22) se apresentam a Banda Didá, a Gang do Samba e o Cortejo Afro; No sábado (23) é a vez do Malêdebalê, do cantor e compositor Marcos Clement e do cantor e compositor Paulinho Boca. No domingo (25), em pleno Natal, sobem ao palco Commamches, Cláudia Cunha com seu show Solar, em homenagem a Gal Costa, e o Afrocidade. Já na segunda (26), encerrando o evento, os shows de Mônica Sangalo, Edoux e Gerônimo Santana.

História, facilidade de acesso, beleza arquitetônica e pólo gastronômico tornam o Cruzeiro de São Francisco um local singular em todo o Centro Histórico. Oito restaurantes participarão primeiro Pré-Reveillon: Cuco Bistrô, ManaGrill, Boteco do Pelourinho, Mariposa, Odoyá, Coliseu, Roma Negra e Ó Paí Ó.

O Pré-Reveillon do Centro Histórico tem patrocínio da Prefeitura de Salvador, através da Saltur e da Maquininha Justa. O evento recebe também apoio da ACHE – Associação Centro Histórico Empreendedor e é parte de uma construção empreendedora pautada em diversas ações de curto e médio prazos que envolvem uma série de investimentos municipais no Centro Histórico, desde a Praça Castro Alves até o Largo do Santo Antônio Além do Carmo.