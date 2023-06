Centro universitário baiano tem vagas para professores do curso de Direito

Profissionais da área acadêmica que querem atuar em sala de aula ajudando na formação de novos advogados podem participar de um processo seletivo que vai até a próxima sexta-feira (9) para três vagas de professor de Direito no Centro Universitário de Excelência (Unex), em Feira de Santana. O edital pode ser consultado aqui.

As vagas são para professor assistente, professor adjunto, professor associado e professor titular em cadastro reserva, que irão ministrar as disciplinas de Direito Civil

História do Direito, Direito Penal e Direito Tributário.

Os interessados deverão enviar cópia do Currículo Lattes, frente e verso do diploma de graduação e frente e verso autenticados do certificado de pós-graduação lato sensu e/ou stricto sensu para o e-mail: ggsantos.fsa@ftc.edu.br.

Após triagem curricular realizada na primeira etapa, os aprovados seguirão para a prova didática e entrevista. Todos os aprovados para a segunda etapa serão contatados até o dia 13 de junho. O resultado final da seleção será divulgado no portal da Unex no dia 19 de junho.