Centros comerciais no metrô entram em operação ainda este ano

Mall no metrô

Em tempos de retomada da atividade econômica, uma novidade: a CCR Metrô Bahia planeja colocar em operação no segundo semestre deste ano dois malls, um na estação Acesso Norte e outro em Mussurunga. Juntos, os centros comerciais receberão investimentos que somam R$ 20 milhões e devem gerar cerca de 400 empregos. No Acesso Norte, serão 1,1 mil metros quadrados (m²) de área bruta locável (ABL), enquanto em Mussurunga serão mais 1 mil m². O projeto deve ser o de maior impacto este ano dentre os tocados pela empresa, junto com a expansão do Tramo III, que deve chegar ao bairro de Águas Claras.

Impacto socioeconômico

O presidente da CCR Metrô Bahia, André Costa, vibra com a ideia dos espaços comerciais porque acredita que fortalecem a vertente de impacto socioeconômico da operação em Salvador. “Temos uma atuação forte através do Trilhos do Empreendedorismo, que dá oportunidades para microempreendedores, e agora estamos trazendo um projeto que vai gerar muitos empregos diretos e indiretos, além de representar mais uma comodidade para quem utiliza o metrô”, aponta.

Fazenda conectada

A TIM acaba de conectar mais uma fazenda na Bahia, no município de Jaborandi. Uma das principais produtoras de batatas do país, a partir de agora utilizará a nova tecnologia em suas plantações no Estado e em Minas Gerais. Uma das principais melhorias que a conectividade trará para a Fazenda Água Santa está relacionada aos processos logísticos: com o 4G, será possível integrar ferramentas de rastreabilidade de matéria-prima, aumentando a segurança do transporte em toda a cadeia. A expectativa é que a área de cobertura nas três propriedades inclua mais de 66 mil hectares, cerca de 109 propriedades rurais e 5 mil pessoas no entorno das unidades. Na região, a primeira fazenda conectada foi a Fazenda Panorama, pertencente ao grupo SLC Agrícola, em Correntina. Com essa nova fazenda conectada no Estado, o objetivo da companhia é continuar a expandir a sua atuação, colaborando com iniciativas de transformação e inclusão digital para o agronegócio, com o intuito de melhorar a gestão, reduzir custos e otimizar recursos no campo.

Crescimento acelerado

A Petrobahia, distribuidora de combustíveis com sede em Salvador, encerrou 2022 com vendas superiores a 1 bilhão de litros de combustíveis – o que representa um crescimento de 16,64% no volume vendido em relação a 2021 e um faturamento de R$ 5,7 bilhões. Os números colocam a empresa com a 4ª distribuidora que mais cresce no Brasil, atualmente com possui 130 clientes contratados. Em 2023, o plano é investir R$ 35 milhões em infraestrutura, tecnologia e crescimento da rede de postos bandeirada. Hoje a Petrobahia também é a 5ª maior distribuidora de combustíveis do Nordeste e a 4ª em número de postos bandeirados da Bahia, totalizando mais de 100 pontos de revenda em todo o país.

Feirão de imóveis

A Robsac Serviços projeta a venda de 250 unidades e um volume de negócios de R$ 45 milhões em seu 7º Feirão de Imóveis, de 17 a 19 de março, no Shopping da Bahia. Ao todo, mais de 3 mil unidades estarão à venda. Incorporadoras como 3i, MRV, Gráfico, Concreta, Sertenge, Direcional, Kubo e Tenda estarão presentes, com oportunidades em Salvador, Região Metropolitana e Linha Verde.

Segurados

A Bradesco Saúde dobrou a sua base de beneficiários atendidos por planos regionais na Bahia em 2022. O crescimento na comparação com o ano anterior chegou a 101,6% no estado, puxado pelo produto Bradesco Saúde Efetivo Bahia. O plano, que garante cobertura nacional, tem como diferencial uma rede pensada para a realidade local. Entre os destaques estão os hospitais Português e Santo Amaro, em Salvador, além de prestadores reconhecidos em cidades como Feira de Santana, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista e Itabuna.