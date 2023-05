CEO da Moura Dubeux virá a Salvador para Fórum ESG promovido pelo CORREIO e Alô Alô Bahia

Salvador se tornará a capital da governança ambiental, social e corporativa nos dias 30 e 31 de maio, com o II Fórum ESG, promovido pelo Jornal CORREIO e site Alô Alô Bahia. A Moura Dubeux será uma das patrocinadoras do evento, que já conta com inscrições esgotadas desde a semana passada.

Diego Villar, CEO da incorporadora, virá a cidade especialmente para participar do painel Práticas ESG fortalecendo a Cadeia Produtiva. “Incentivamos eventos como esse porque acreditamos que o debate e troca de experiências podem melhorar as práticas em ESG que estão sendo aplicadas pelo país afora. E por estarmos engajados com estes propósitos, as iniciativas da Moura Dubeux têm muito a contribuir neste Fórum”, avalia Villar. E acrescenta: “Para nós é um orgulho fazer parte e ver que este evento tem se tornado instrumento de cidadania, uma ferramenta de diálogo entre sociedade, poder público e ambientes corporativos.”

O II Fórum ESG Salvador será uma oportunidade para especialistas, executivos e autoridade debaterem formas para tornar os setores privado, público e da sociedade civil mais engajados com os propósitos levantados pela sigla ESG.

Sobre o II Fórum ESG Salvador

Nos dias 30 e 31 de maio, Salvador será novamente a capital baiana do ESG. Questões ambientais, sociais e de governança corporativa estarão em pauta, discutidas por nomes de destaque no segmento, além do empresariado e lideranças públicas.

Projeto assinado pelo Jornal CORREIO e o portal Alô Alô Bahia, o fórum mais uma vez terá o Porto Salvador, no Comércio, como sede. Considerado o maior encontro desta natureza no estado, o evento já está com sua programação definida e vai trazer atualizações do que vem sendo debatido sobre ESG no mundo.

O II Fórum ESG Salvador é um projeto realizado pelo Jornal CORREIO e Site Alô Alô Bahia com o patrocínio da Acelen, Aliança da Bahia, Ambev, Atlantic Nickel, BAMIN, Bracell, Contermas, Deloitte, Grupo Luiz Mendonça - Bravo Caminhões e AuraBrasil, Jacobina Mineração, Leroy Merlin, Moura Dubeux, Sotero Ambiental, Socializa, Suzano e Unipar; apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Sebrae, SENAI CIMATEC e Instituto ACM; apoio da Larco Petróleo, Sabin, Senac e Wilson Sons e parceria do Fera Palace Hotel, Happy Tour, Hiperideal, Multimídia, Ticket Maker, Uranus2, Vini Figueira Gastronomia e Zum Brazil Eventos.