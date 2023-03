Cerca de 101 ovos de tartaruga são localizadas na praia da Pituba

Equipes do Grupo Especial de Proteção Ambiental, da Guarda Civil Municipal, foram acionadas para resgatar um achado especial. Cerca de 101 ovos de tartarugas foram encontradas na praia da Pituba, orla de Salvador.

Os agentes da Gepa conseguiram coletar os ovos e encaminharam para o projeto Tamar, que fica localizado em Praia do Forte, no município de Mata de São João.

O Guarda Municipal Robson Pires, em conversa ao CORREIO, explicou que pessoas que passavam pela praia observaram uma movimentação de uma tartaruga que estaria colocando os ovos na altura do parque aquático. "Uma equipe do Gepa deslocou-se imediatamente até o local e confirmou a desova, aguardando por cerca de uma hora até que o animal tivesse realizado a desova e retornasse para o mar", disse.

A ação visa preservar a vida dos animais, que em sua maioria não conseguem chegar ao mar devido os predadores que ficam pelos arredores da desova. Cada fêmea pode realizar de três a 13 desovas em uma única temporada de reprodução.

Com as temperaturas elevadas, é comum encontrar ovos de tartarugas em algumas praias. Entre setembro e março, algumas espécies realizam as desovas. O período de incubação pode variar entre 45 e 6- dias, dependendo do calor ou do regime de chuvas, de acordo com o Projeto Tamar.