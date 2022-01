Cerca de 2 mil crianças de vacinaram em Salvador no fim de semana

Cerca de 2 mil crianças se imunizaram contra a covid-19 no fim de semana, em Salvador. Segundo a Prefeitura, existe cerca de 20 mil meninos e meninas com 11 anos na capital e havia 12 mil doses disponíveis para serem aplicadas, mas a procura foi abaixo do esperado. Uma nova remessa é aguardada, nesta segunda-feira (17).

O prefeito Bruno Reis comentou sobre a vacinação durante a entrega de certificados, no Teatro Gregório de Mattos, nesta segunda. Ele atribuiu a baixa procura ao contexto e disse que vai seguir com a operação, em ordem decrescente de idade, para imunizar o máximo de crianças possíveis.

“A gente sabe que sábado geralmente não é um dia bom de vacinação, e coincidiu com o período de férias e muitas crianças não estão na cidade. O conjunto de dúvidas somado às exigências e ao momento, um final de semana em um período de férias, a adesão foi baixa. Mas a gente espera que essa semana normalize”, afirmou.

No sábado, os pais precisaram assinar a declaração de autorização para a vacinação dos filhos e as crianças tiveram aguardar no local por 20 minutos após receber o imunizante, como foi orientado pelo Ministério da Saúde. O prefeito havia dito, na semana passada, que caso essas medidas provocassem aglomerações, seriam descartadas.

“Estamos analisando cada local, cada ponto, cada realidade e vamos tomando as decisões à medida que os fatos vão ocorrendo. Esse final de semana, não precisou [dispensar essas medidas] porque não houve alta adesão, então, a gente seguiu exigindo os 20 minutos e a declaração”, disse.

Uma nova remessa da vacina é aguardada para essa segunda-feira, mas a quantidade que será enviada e o horário em que os lotes serão entregues não foi especificado. O gestor disse que aguarda essas respostas para definir a estratégia de vacinação de terça-feira (18). Por enquanto podem ser imunizadas crianças a partir dos 10 anos.