Cerca de 2,1 mil policiais e bombeiros atuarão na Lavagem do Bonfim

Os cerca de 7 km percorridos pelos devotos do Senhor do Bonfim, na próxima quinta-feira (12), durante o tradicional cortejo e Lavagem da Basílica, serão monitorados por 2,1 policiais militares, civis e técnicos, além de bombeiros. O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e o Sistema de Reconhecimento Facial serão utilizados no evento.

Plataformas de Observação Elevada (POE), equipadas com câmeras estarão posicionadas nas proximidades das Igrejas da Conceição da Praia e do Bonfim.

Para compor o CICC, que estará ativo em status pleno, além de componentes das forças policiais, foram convocados integrantes das Superintendências de Gestão Integrada da Ação Policial (Siap), de Tecnologia (Sgto), de Telecomunicações (Stelecom) e de Inteligência (SI). Também foram convidados representantes da Sedur, Semop, Semob, Transalvador, Saltur e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Forças Estaduais

A Polícia Militar realizará o policiamento ostensivo e preventivo, em postos elevados de observação e no solo, com unidades ordinárias e especializadas, para garantir a segurança do público do desfile. Mais de 1,8 mil homens e mulheres reforçarão o patrulhamento.

Quatro Delegacias Especiais de Área (DEA) ampliarão o trabalho da 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim) durante registros e adoção de medidas de polícia judiciária. Cinquenta e três delegados, escrivães e investigadores realizarão ações de inteligência.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) empregará 168 profissionais para atividades de busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar, combate à incêndio, além de disponibilizar três viaturas com equipamentos para atuação em situação de emergência.

Na sede do Departamento de Polícia Técnica, 46 peritos criminais, médicos, odonto, técnicos e servidores administrativos estarão de plantão e serão direcionados para atendimento de incidentes registrados no cortejo.